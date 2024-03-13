Запалені гриби, які готували козаки: старовинний український рецепт

Запалені гриби - старовинна козацька страва, яка не лише запалює апетит, а й переносить у світ давніх традицій. Готується вона легко і вражає своїм неповторним смаком та ароматом.

Як готувати запалені гриби, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки"

Що вам знадобиться:

Гриби сушені - 50 г

Цибуля - 1 шт.

Борошно - 1 ст. ложка

Кукурудзяна крупа - 150 г

Вода - 300 мл

Сіль та чорний мелений перець - до свого смаку

Як готувати запалені гриби

Білі сушені гриби перед приготуванням вимочуємо. Заливаємо їх гарячою водою, щоб відновити вологість. Залишаємо на 15-20 хвилин.

Вимочені гриби перекладаємо у каструлю. Заливаємо холодною водою та додаємо сіль. Варимо 20-25 хвилин до готовності. Якщо зверху утворюється піна, її знімаємо.

Поки гриби варяться, ставимо на вогонь сковорідку, наливаємо олію. Дрібно нарізаємо одну цибулину та обсмажуємо її на помірному вогні до злегка золотистого кольору.

Беремо одну склянку кукурудзяної крупи грубого помелу. Перед варінням її добре промиваємо. Відставляємо в сторону.

Готові гриби витягуємо за допомогою шумівки. Потрібно, щоб вони вистигли і їх можна було нарізати. Грибний відвар не виливаємо, він знадобиться для засмажки.

Гриби дрібно нарізаємо та додаємо у засмажку до цибулі. Смажимо 3-5 хвилин з кожної сторони, до злегка золотистого кольору.

Ставимо на вогонь каструлю з товстим дном з водою, доводимо її до кипіння та додаємо кукурудзяну крупу. Води беремо у співвідношенні 1 до 2. Відразу кашу підсолюємо.

До грибів додаємо сіль та перець, добре все перемішуємо і ще трошки смажимо. Не забуваємо й про крупу - постійно її помішуємо по колу. Коли вона почне густіти, зменшуємо вогонь і на невеличкому доводимо до готовності. Кулеша має бути густою, тому варимо 7-10 хвилин.

Потім накриваємо кулешу кришкою та настоюємо 15 хвилин.

До грибів додаємо одну столову ложку борошна і добре перемішуємо. Смажимо 1-2 хвилину, а потім додаємо трохи грибного відвару. Будьте уважні - щоб відвар не був гірким. Даємо покипіти 2-3 хвилини та вимикаємо вогонь.

Кулешу викладаємо з каструлі та нарізаємо її шматочками. На тарілку викладаємо запалені гриби та додаємо до неї кулешу.