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Старовинні рибні товченики: найпростіша та дуже смачна страва

П'ятниця 08 березня 2024 07:45
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Старовинні рибні товченики: найпростіша та дуже смачна страва Як приготувати старовинні рибні товченики (Колаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Товченики відомі ще за старих часів, їх згадував у свої творах Гоголь. Це фрикадельки, які готують з м'яса або риби з борошном та овочами. Основні інгредієнти розтирають у ступі, що і стало основою для назви страви.

Як приготувати рибні товченики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Food and Mood.

Що вам знадобиться:

  • Карасі (або інша риба, найкраще - біла) - 500 г
  • Борошно - 50 г
  • Масло рослинне - 50 мл
  • Кріп - 15 г
  • Чорний перець - до свого смаку
  • Сіль - до свого смаку

Як готувати товченики

Рибу потрібно почистити та видалити усі кістки. Потім нарізати шматками м'ясо риби та розтовкти його у ступі до стану фаршу.

У готовий фарш додайте борошно, масло, рубаний кріп, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Добре вимішайте фарш.

Поставте на вогонь велику або широку каструлю з водою, доведіть її до кипіння. Мокрими руками формуйте з фаршу кульки та відварюйте у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин.

Подавати товченики можна з будь-яким гарніром та овочами. Ще до товчеників роблять засмажку з цибулі, моркви, грибів та додають трохи сметани. Після варіння товченики можна додатково обсмажити на сковорідці 2-3 хвилин.

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