Западную Украину завалило снегом: города остались без света (фото)

Погода в Украине сильно испортилась. Особенно от метелей и морозов потерпает Прикарпатье. В горных районах снежный покров достигает 1,2 м, десятки сел и городов в Ивано-Франковской области остались без света. В общем электричество отсутствует в 10 районах области.

"Большинство отключений электроэнергии вызваны обрывами на линиях электропередачи из-за падения веток или налипания снега. На местах аварий в усиленном режиме работают оперативно-выездные бригады, которые прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее ликвидировать выключения. Но работы значительно усложняются погодными условиями, ведь снег не прекращается, а ветер местами становится все сильнее", - рассказали в Прикарпатьеоблэнерго.

Тем временем синоптики предупреждают, что циклон задержится над западными областями Украины еще как минимум до вечера пятницы. А в ближайшие дни ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, метель, усиление ветра. Прогнозируется снижение температуры до -5...-10 градусов, а в высокогорье до -10...-15. Такие погодные условия могут привести к новому аварийному обесточиванию населенных пунктов.

7-9 февраля синоптики обещают ослабление и прекращение осадков. Вместе с тем в регион придут ночные морозы до -7...-13, днем будет -1...-6. В Карпатах ночью 11-16 мороза, днем -5...-10.

Карпаты заваливает снегом (фото: pravda.if.ua)

Добавим, что на метеостанции Пожижевская, которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, всего за день насыпало до 45 см снега.

"Впрочем, снежный покров в горах значительно больше. Он достигает 1,2 м", - рассказал глава Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

Спасатели же в свою очередь предупреждают, что в Карпатах сохранятся значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Снег в Карпатах (фото: соцсети)