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Заощадите час та сили: 5 овочів, які обов'язково потрібно мати в морозилці

Які овочі заморозити на зиму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Заморожування продуктів - один із найпопулярніших способів їх збереження. Завжди зручно мати під рукою пакет замороженої зелені, овочів, фруктів або ягід. Варто знати про овочі, які завжди повинні бути в морозильній камері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Горошок

Оскільки горох такий дрібний, його розморожування не займе багато часу. Його можна додати прямо з морозильної камери в будь-яку страву.

Якщо ви віддаєте перевагу спершу розморозити горох, вам не доведеться турбуватися про те, що він виділить частину води в блюдо під час розморожування. 

Броколі

Можна додавати броколі в макаронні вироби, щоб зробити їх більш поживними та ситними. Ви можете додати заморожену броколі в каструлю з водою для пасти в останні кілька хвилин варіння, а потім злити все разом.

Заморожена броколі також стає чудовим гарніром. Не потрібно розморожувати броколі перед використанням - просто змішайте її з оливковою олією та будь-якими приправами, які вам подобаються, і поставте в духовку. 

Кукурудза

Заморожена кукурудза вважається універсальною. Обсмажте її з маслом, сіллю та перцем, і ви отримаєте смачний літній гарнір (попередньо розморожувати кукурудзу не потрібно). 

Шпинат

Шпинат - ще один універсальний заморожений овоч, який завжди є під рукою. Оскільки шпинат має високий вміст води, обов’язково вичавіть зайву вологу після розморожування.

Ідеально для створення заготовок підходить молодий шпинат з ще ніжними листям. Краще вибирати шпинат з першого врожаю, зібраний до першого цвітіння. Така зелень не гірчить.

Морква

Заморожену моркву зручно додавати до засмажки. Щоб заморожена морква зберегла властивості, важливо використовувати герметичну упаковку. Зазвичай фасують по поліетиленовим пакетам. Можна розкладати в контейнери, пластикові стаканчики, формочки. Ідеально підходять вакуумні пакети. 

Зберігати можна заморожені овочі, фрукти, ягоди без впливу на їх смак протягом 8 - 12 місяців. Потім вони втрачають колір.

Не заморожуйте продукти повторно! Все тому, що так вони втрачають не тільки свою текстуру, але і практично всі корисні речовини.

 

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Морозильна камера