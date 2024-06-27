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Сэкономьте время и силы: 5 овощей, которые обязательно нужно иметь в морозилке

Какие овощи заморозить на зиму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Замораживание продуктов - один из самых популярных способов их хранения. Всегда удобно иметь под рукой пакет замороженной зелени, овощей, фруктов или ягод. Следует знать об овощах, которые всегда должны быть в морозильной камере.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.

Горошек

Поскольку горох такой мелкий, его размораживание не займет много времени. Его можно добавить прямо из морозильной камеры в любое блюдо.

Если вы предпочитаете сначала разморозить горох, вам не придется беспокоиться о том, что он выделит часть воды в блюдо во время размораживания.

Брокколи

Можно добавлять брокколи в макаронные изделия, чтобы сделать их более питательными и сытными. Вы можете добавить замороженную брокколи в кастрюлю с водой для пасты в последние несколько минут варки, а затем слить все вместе.

Замороженная брокколи также становится отличным гарниром. Не нужно размораживать брокколи перед использованием - просто смешайте его с оливковым маслом и любыми приправами, которые вам нравятся, и поставьте в духовку.

Кукуруза

Замороженная кукуруза считается универсальной. Обжарьте ее с маслом, солью и перцем, и вы получите вкусный летний гарнир (предварительно размораживать кукурузу не нужно).

Шпинат

Шпинат - еще один универсальный замороженный овощ, который всегда находится под рукой. Поскольку шпинат имеет высокое содержание воды, обязательно выжмите лишнюю влагу после размораживания.

Идеально для создания заготовок подходит молодой шпинат с еще нежными листьями. Лучше выбирать шпинат из первого урожая, собранный до первого цветения. Такая зелень не горчит.

Морковь

Замороженную морковь удобно добавлять в зажарку. Чтобы замороженная морковь сохранила свойства, важно использовать герметичную упаковку. Обычно фасуют по полиэтиленовым пакетам. Можно раскладывать в контейнеры, пластиковые стаканчики, формочки. Идеально подходят вакуумные пакеты.

Хранить можно замороженные овощи, фрукты, ягоды без воздействия на их вкус в течение 8 - 12 месяцев. Затем они теряют цвет.

Не замораживайте продукты повторно! Все потому, что так они теряют не только свою текстуру, но практически все полезные вещества.

 

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Морозильная камера