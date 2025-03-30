Занурення в морські глибини: 7 фільмів про підводні човни

Фільми про підводні човни поєднують елементи драми, трилера та військової стратегії, занурюючи глядачів у світ морських пригод і напружених битв.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 7 найкращих фільмів, що зобразили підводні події та дослідження підводних глибин, які варто побачити кожному любителю кіно.

Чорні води (Black Water, 2018)

За сюжетом, досвідчений агент під прикриттям Скотт Віллер приходить до тями десь посеред Атлантичного океану. Він дізнається, що опинився в таємній в'язницю ЦРУ на підводному човні, і втекти звідти практично неможливо.

Однак такого слова немає в словнику легендарного шпигуна, до того ж на допомогу до нього приходить німецький агент Марко. Разом їм належить розплутати справу про державну зраду глобального масштабу, перебити команду добре навченої охорони й знайти шлях на свободу...

U-429: Підводна в'язниця (In Enemy Hands, 2004)

Під час Другої світової війни американський підводний човен USS Swordfish вирушає на патрулювання Атлантики. Однак їх несподівано атакує німецький підводний човен, в результаті чого кілька членів екіпажу потрапляють у полон. Ті, хто вижив, включно з лейтенантом Ендрю Тайлером, опиняються в ув'язненні на борту німецького підводного човна U-429.

Напруга між американськими та німецькими членами екіпажу зростає, і Тайлер мусить розробити план, як відновити контроль над підводним човном і втекти, перш ніж вони стануть військовополоненими назавжди.

У гонці проти часу вони повинні подолати свої розбіжності і працювати разом, щоб перехитрити своїх викрадачів і забезпечити своє виживання у ворожих руках.

Грейхаунд (Greyhound, 2020)

Ернест Крауз - рішучий і амбітний чоловік. На початку фільму він досягає своєї заповітної мети - отримує в командування бойовий есмінець американського флоту.

Тепер він - головнокомандуючий есмінця “Грейхаунд” і очолює міжнародний конвой з більш ніж 30 кораблів. Перше завдання стає своєрідним бойовим хрещенням - Краузу належить провести конвой через Північну Атлантику в умовах переслідування групою німецьких підводних човнів.

Все, що відбувається ускладнюється ще й відсутністю у Крауза реального бойового досвіду. Щохвилини сумніваючись у доцільності практично кожного рішення, він змушений боротися з власними побоюваннями та особистими демонами, щоб стати ефективним командиром для своїх людей.

Підводний човен (Das Boot, 1981)

Екіпаж бойової німецької субмарини відправляється в тривале плавання по місцях запеклих боїв Другої світової війни. Попри обставини, які об'єднали їх, всі ці моряки - звичайні люди, маленькі гвинтики в гримучому механізмі кровопролитної війни. Найдосвідченіший з них - капітан судна Генріх Леманн-Вілленброк, якого підлеглі позаочі називають Старим.

Він свято шанує доблесть і мужність, а також вірність наказам, але не завжди згоден з політикою своїх командирів. Німецьким підводникам на чолі зі Старим доведеться пройти безліч випробувань.

Ю-571 (U-571, 2000)

1942 рік. Німецькі підводні човни господарюють в Атлантиці. Радіоперехоплення не дають союзникам нічого: повідомлення противника не розшифровуються. Тоді американські моряки отримують секретне завдання: захопити ворожу субмарину U-571 і шифрувальну машину “Енігма”, що знаходиться на її борту.

Глибина (Below, 2002)

Події розгортаються на борту підводного човна "Тигрова акула", що належить американському флоту. У відкритому морі екіпаж зауважує шлюпку англійського корабля, що перевозить поранених солдатів. За словами людей, що знаходяться в шлюпці, їх судно атакував німецький підводний човен.

До великого невдоволення команди, серед врятованих на борту "Тигрової акули" виявляється медсестра Клер. А жінка на кораблі - це до неприємностей.

Але нещастя почалися ще до вступу на борт Клер Пейдж. При загадкових обставинах гине командир підводного човна, капітан Вінтерс, і його місце тимчасово займає Брайс.

Лейтенант віддає наказ йти на базу, але по дорозі борт атакує німецький есмінець і починають відбуватися загадкові речі. Члени команди чують дивний голос, медсестра задає все більше питань, а з програвача постійно звучить пісня.

Чорне море (Black Sea, 2014)

Капітан Робінсон опиняється без роботи. Але раптово до нього звертається таємничий незнайомець з пропозицією взяти участь у вельми прибутковій операції. Метою є затонулий біля берегів Чорного моря в часи Другої світової війни німецький підводний човен з величезною кількістю золота на борту. Робінсон розуміє, що це відмінна можливість зірвати куш, і збирає міжнародну команду для складної, але прибуткової справи.

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