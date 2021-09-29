Врачи рассказали, когда боль в горле - симптом смертельно опасной болезни

Врачи выяснили, в каких случаях боль в горле может быть признаком серьезного заболевания, а именно - опасного и агрессивного рака гортани.

Пройти обследование рекомендуется, если боль в горле длительная, и к ней присоединяются такие симптомы, как трудности с глотанием, боль в ушах.

При этом прямой связи между раком гортани и болью в горле нет, говорит доктор Вейлин Ву из организации Cancer Research UK. То есть сам по себе симптом не сигнализирует об онкологии. Есть еще ряд других факторов.

В Британии пациенты со стойкой хрипотой или опухлой шеей получают дополнительную рекомендацию провериться на онкологию. Особенно это касается пожилых людей.

"Главное значение исследования заключается в том, что мы обнаружили, что хрипота является важным симптомом рака гортани, но риск развития рака гортани значительно увеличивается, когда она сочетается с постоянной болью в горле", - говорит доктор Элизабет Шепард, один из авторов исследования, проведенного в Эксетерском университете.

Что важно знать о раке гортани