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Врачи рассказали, когда боль в горле - симптом смертельно опасной болезни

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Среда 29 сентября 2021 16:17
Врачи рассказали, когда боль в горле - симптом смертельно опасной болезни Фото: Врачи рассказали, когда простая боль в горле - симптом опасной болезни
Автор: Светлана Мащенко

Врачи выяснили, в каких случаях боль в горле может быть признаком серьезного заболевания, а именно - опасного и агрессивного рака гортани.

Об этом пишет издание Healthline.

Пройти обследование рекомендуется, если боль в горле длительная, и к ней присоединяются такие симптомы, как трудности с глотанием, боль в ушах.

При этом прямой связи между раком гортани и болью в горле нет, говорит доктор Вейлин Ву из организации Cancer Research UK. То есть сам по себе симптом не сигнализирует об онкологии. Есть еще ряд других факторов.

В Британии пациенты со стойкой хрипотой или опухлой шеей получают дополнительную рекомендацию провериться на онкологию. Особенно это касается пожилых людей.

"Главное значение исследования заключается в том, что мы обнаружили, что хрипота является важным симптомом рака гортани, но риск развития рака гортани значительно увеличивается, когда она сочетается с постоянной болью в горле", - говорит доктор Элизабет Шепард, один из авторов исследования, проведенного в Эксетерском университете.

Что важно знать о раке гортани

  • Чаще эта онкология поражает мужчин.
  • Факторами риска непосредственно является курение и алкоголь.
  • При ранней диагностике прогноз улучшается.
  • На поздних стадиях может потребоваться операция по удалению всей гортани или ее части, после чего говорить или дышать обычным способом будет невозможно.

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