Не займайтеся самолікуванням: при цьому симптомі COVID-19 треба обов'язково звертатися до лікарів

При зараженні коронавірусом пацієнтам, у яких зберігається висока температура, і при прийомі ліків все одно не вдається її збити, слід негайно звертатися за медичною допомогою, розповіла лікар, завідувач Центру терапії клінічної ЛШМД Львова Марта Сайко.

Так, небезпечно затягувати зі зверненням до сімейного лікаря, якщо температура тіла не піддається корекції, навіть коли хворий п'є нестероїдні протизапальні, жарознижувальні медикаменти, а також коли швидко піднімається температура тіла і постійно утримується.

"Тому ті, у кого температура зберігається більш як 5 днів - звертайтеся до лікаря", - зазначила Сайко.

Лікар звернула увагу, що такий симптом вказує на пошкодження легеневої тканини, і може привести до тяжких наслідків.

"Бо це ознака того, що йде ураження легень. І якщо з цим нічого не робити, то можуть бути великі пошкодження легеневої тканини і тоді людей госпіталізують у важкому стані. Бо пошкодження легеневої тканини призводить до того, що в хворих настає киснева недостатність", - попередила вона.

Медик також закликала громадян не займатися самолікуванням, і наголосила, що методи "народної медицини" не допомагають при лікуванні COVID-19.

"Не займайтесь самолікуванням. Має бути базове лікування, призначене сімейним лікарем. Не йдіть в аптеки та не купуйте антибіотики різних поколінь. Є протокол, за яким лікують COVID-19", - розповіла Сайко і додала, що прихильники самолікування потім потрапляють до них в лікарню з різними ускладненнями.