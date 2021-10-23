ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Не займайтеся самолікуванням: при цьому симптомі COVID-19 треба обов'язково звертатися до лікарів

Новость на русском →
Субота 23 жовтня 2021 08:37
Не займайтеся самолікуванням: при цьому симптомі COVID-19 треба обов'язково звертатися до лікарів Колаж РБК-Україна: лікар назвала симптом коронавірусу, при якому йде ураження легенів
Автор: Володимир Костирін

При зараженні коронавірусом пацієнтам, у яких зберігається висока температура, і при прийомі ліків все одно не вдається її збити, слід негайно звертатися за медичною допомогою, розповіла лікар, завідувач Центру терапії клінічної ЛШМД Львова Марта Сайко.

Про це передає ТСН.

Так, небезпечно затягувати зі зверненням до сімейного лікаря, якщо температура тіла не піддається корекції, навіть коли хворий п'є нестероїдні протизапальні, жарознижувальні медикаменти, а також коли швидко піднімається температура тіла і постійно утримується.

"Тому ті, у кого температура зберігається більш як 5 днів - звертайтеся до лікаря", - зазначила Сайко.

Лікар звернула увагу, що такий симптом вказує на пошкодження легеневої тканини, і може привести до тяжких наслідків.

"Бо це ознака того, що йде ураження легень. І якщо з цим нічого не робити, то можуть бути великі пошкодження легеневої тканини і тоді людей госпіталізують у важкому стані. Бо пошкодження легеневої тканини призводить до того, що в хворих настає киснева недостатність", - попередила вона.

Медик також закликала громадян не займатися самолікуванням, і наголосила, що методи "народної медицини" не допомагають при лікуванні COVID-19.

"Не займайтесь самолікуванням. Має бути базове лікування, призначене сімейним лікарем. Не йдіть в аптеки та не купуйте антибіотики різних поколінь. Є протокол, за яким лікують COVID-19", - розповіла Сайко і додала, що прихильники самолікування потім потрапляють до них в лікарню з різними ускладненнями.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали ознаки, за якими можна визначити коронавірус "Дельта".

Також перед цим лікарі розповіли, коли біль у горлі є симптомом смертельно небезпечної хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова
Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова