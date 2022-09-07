Замучились чистить колбасу от оболочки? Ловите самый быстрый способ
Фото: Колбаса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Колбаса никак не хочет чиститься от натуральной оболочки, как бы вы не старались? Шкурка снимается кусочками и то вместе с колбасой? Такая ситуация знакома каждому, кто имел дело с очисткой колбасы.
Но способ есть и очень простой. Об этом читайте ниже в материале Styler.
Пошаговая инструкция очистки колбасы:
- Снимите заводскую оболочку.
- Обдайте кипятком ту часть колбасы, которую надо чистить.
- Затем оболочка легко стянется.
- Отрежьте необходимое количество от палки.
Упакуйте колбасу при помощи ее же оболочки
- Частично натяните оболочку на палку колбасы.
- Затем прокрутите шкурку вокруг палки, чтобы ее закрыть.
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