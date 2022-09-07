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Замучились чистить колбасу от оболочки? Ловите самый быстрый способ

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Среда 07 сентября 2022 10:06
Замучились чистить колбасу от оболочки? Ловите самый быстрый способ Фото: Колбаса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Колбаса никак не хочет чиститься от натуральной оболочки, как бы вы не старались? Шкурка снимается кусочками и то вместе с колбасой? Такая ситуация знакома каждому, кто имел дело с очисткой колбасы.

Но способ есть и очень простой. Об этом читайте ниже в материале Styler.

Пошаговая инструкция очистки колбасы:

  • Снимите заводскую оболочку.
  • Обдайте кипятком ту часть колбасы, которую надо чистить.

Замучились чистить колбасу от оболочки? Ловите самый быстрый способ

  • Затем оболочка легко стянется.
  • Отрежьте необходимое количество от палки.

Замучились чистить колбасу от оболочки? Ловите самый быстрый способ

Упакуйте колбасу при помощи ее же оболочки

  • Частично натяните оболочку на палку колбасы.
  • Затем прокрутите шкурку вокруг палки, чтобы ее закрыть.

Замучились чистить колбасу от оболочки? Ловите самый быстрый способ

Ранее мы писали, какой сорт колбасы считается самым вредным.

Также сообщалось, как проверить качество колбасы при помощи водки.

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