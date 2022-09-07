Замучилися чистити ковбасу від оболонки? Ловіть найшвидший спосіб
Фото: ковбаса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ковбаса ніяк не хоче чиститися від натуральної оболонки, як би ви не старалися? Шкурка знімається шматочками і то разом з ковбасою? Така ситуація знайома кожному, хто мав справу з очищенням ковбаси.
Але спосіб є і дуже простий. Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Покрокова інструкція очищення ковбаси:
- Зніміть заводську оболонку.
- Обдайте окропом ту частину ковбаси, яку треба чистити.
- Потім оболонка легко стягнеться.
- Відріжте необхідну кількість від палиці.
Упакуйте ковбасу за допомогою її ж оболонки
- Частково натягніть оболонку на палицю ковбаси.
- Потім прокрутіть шкурку навколо палиці, щоб її закрити.
Раніше ми писали, який сорт ковбаси вважається найшкідливішим.
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