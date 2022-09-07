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Замучилися чистити ковбасу від оболонки? Ловіть найшвидший спосіб

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Середа 07 вересня 2022 10:06
Замучилися чистити ковбасу від оболонки? Ловіть найшвидший спосіб Фото: ковбаса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Ковбаса ніяк не хоче чиститися від натуральної оболонки, як би ви не старалися? Шкурка знімається шматочками і то разом з ковбасою? Така ситуація знайома кожному, хто мав справу з очищенням ковбаси.

Але спосіб є і дуже простий. Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Покрокова інструкція очищення ковбаси:

  • Зніміть заводську оболонку.
  • Обдайте окропом ту частину ковбаси, яку треба чистити.

Замучилися чистити ковбасу від оболонки? Ловіть найшвидший спосіб

  • Потім оболонка легко стягнеться.
  • Відріжте необхідну кількість від палиці.

Замучилися чистити ковбасу від оболонки? Ловіть найшвидший спосіб

Упакуйте ковбасу за допомогою її ж оболонки

  • Частково натягніть оболонку на палицю ковбаси.
  • Потім прокрутіть шкурку навколо палиці, щоб її закрити.

Замучилися чистити ковбасу від оболонки? Ловіть найшвидший спосіб

Раніше ми писали, який сорт ковбаси вважається найшкідливішим.

Також повідомлялося, як перевірити якість ковбаси за допомогою горілки.

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