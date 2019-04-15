Заморозки и мокрый снег: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в понедельник, 15 апреля, ожидается прохладной, а в большинстве областей пройдут ночные заморозки. Также в ближайшие дни прогнозируются дожди, а в некоторых районах даже выпадет мокрый снег. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что в темное время суток 15 апреля заморозки будут на Правобережье везде, кроме южной части.

На Левобережье будет пасмурно, солнце скроют дождевые облака, и температура воздуха будет падать, однако до "минусов" не дойдет.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В дневное время столбики термометров будут варьироваться в пределах +​​10... +14 градусов в "дождливых" областях. Там, где осадки пройдут стороной, будет холоднее на 3-4 градуса.

В Киеве 15 апреля будет сухо и холодно. Ночью температура воздуха составит около нуля градусов, местами ожидаются заморозки до -3 градусов. В дневное время температура ожидается от +6 до +8 градусов.

Во вторник, 16 апреля, осадки распространятся на всю Украину.

Синоптик предупредила жителей западных областей о высокой вероятности мокрого снега.

Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, синоптики обещают потепление и солнечную погоду с 18 апреля.

Также мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань предсказал теплую и хорошую погоду на 21 апреля - день выборов президента Украины.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев, что скоро ожидаются серьезные заморозки. Минус 5 градусов будет во многих регионах страны преимущественно ночью.