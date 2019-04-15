Заморозки та мокрий сніг: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у понеділок, 15 квітня, очікується прохолодною, а в більшості областей пройдуть нічні заморозки. Також у найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в темний час доби 15 квітня заморозки будуть на Правобережжі скрізь, крім південної частини.

На Лівобережжі буде хмарно, сонце приховають дощові хмари, і температура повітря падатиме, однак до "мінусів" не дійде.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +10... +14 градусів у "дощових" областях. Там, де опади пройдуть стороною, буде холодніше на 3-4 градуси.

У Києві 15 квітня буде сухо і холодно. Вночі температура повітря складе близько нуля градусів, місцями очікуються заморозки до -3 градусів. У денний час температура очікується від +6 до +8 градусів.

У вівторок, 16 квітня, опади поширяться на всю Україну.

Синоптик попередила жителів західних областей про високу ймовірність мокрого снігу.

Карта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, синоптики обіцяють потепління і сонячну погоду з 18 квітня.

Також ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань передбачив теплу і добру погоду на 21 квітня - день виборів президента України.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців, що скоро очікуються серйозні заморозки. Мінус 5 градусів буде в багатьох регіонах країни переважно вночі.