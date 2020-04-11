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Знову заморозить: синоптики попередили про різке зниження температури

STYLERЖиття    11.04.2020 - 07:30
Знову заморозить: синоптики попередили про різке зниження температури
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе неприємні сюрпризи мешканцям кількох областей

Погода в Україні у найближчу добу очікується нестабільна і з неприємними сюрпризами. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря у декількох областях та місцями пройдуть нічні дощі.

На сході в суботу, 11 квітня, очікується мінлива хмарність, у більшості областей вночі пройде дощ, вдень буде сухо. Нічна температура коливатиметься від +3 до +5 градусів, вдень потеплішає до +10 +13 градусів.

У південних областях хмарно, але сухо. Вночі очікується від +3 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів. У Криму без опадів, вночі +3 +5 градусів, удень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

На півночі країни сухо, можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів, вдень очікується від +10 до +12 градусів.

За прогнозами синоптиків, на заході України вночі будуть заморозки, від -1 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +12 +15 градусів, на Закарпатті до +16 +18 градусів.

У центральних областях опади не прогнозуються, буде сухо, але з мінливою хмарністю. Вночі від +3 до +5 градусів, удень всього +11 +13 градусів.

У Києві в суботу, 11 квітня, без опадів. Можлива невелика хмарність, вітер північно-західний, помірний. Вночі від +2 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

Знову заморозить: синоптики попередили про різке зниження температури

Карта погоди в Україні на 11 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на Вербну неділю і попередили про сильне похолодання на наступному тижні.

У Києві та області на вихідних прогнозують сильні заморозки Різкі перепади температур: синоптики прогнозують сильні заморозки
Новини України Гідрометцентр
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