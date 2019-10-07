Заморозит по-взрослому: синоптики предупредили о сильном похолодании

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода во вторник в Украине ожидается очень холодная

Погода в Украине во вторник, 8 октября, ожидается холодной в большинстве областей страны. Во многих регионах ночная температура воздуха опустится ниже нуля, а днем ожидается совсем небольшое потепление.

Погода на востоке Украины ожидается ясная и прохладная, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +3 +6 градусов, в Полтаве похолодает до -3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8 +10 градусов. В Луганской, Донецкой областях и Днепре прогреется до +12 градусов.

В южных областях ночные морозы доберутся до Николаева, там синоптики прогнозируют -1 -3 градуса ночью, в остальных областях ночная температура будет колебаться от +1 до +6 градусов. Днем прогреется до +9 +12 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +4 +6 градусов, днем ожидается от +10 до +12 градусов.

На севере будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, днем прогреется до +8 +10 градусов.

В западных областях выглянет солнце, день будет ясным, без осадков. Ночью в регионе ожидается похолодание от 0 до -4 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.

В центральной части страны также ожидаются ночные морозы, до -2 градусов. Дневная температура воздуха составит +8 +11 градусов. Без осадков.

В Киеве сухо и солнечно, небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха опустится до 0 -2 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов.

Погода в Украине 8 октября

Синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, что это похолодание – временное и уже к концу текущей недели ночные морозы отпустят, а дневная температура воздуха поднимется практически во всех областях Украины до +14 +17 градусов.

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