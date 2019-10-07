Заморозить по-дорослому: синоптики попередили про сильне похолодання

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода у вівторок в Україні очікується дуже холодна

Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, очікується холодною в більшості областей країни. У багатьох регіонах нічна температура повітря опуститься нижче нуля, а вдень очікується зовсім невелике потепління.

Погода на сході України очікується ясна і прохолодна, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +3 +6 градусів, у Полтаві похолодає до -3 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +10 градусів. У Луганській, Донецькій областях та Дніпрі прогріється до +12 градусів.

У південних областях нічні морози доберуться до Миколаєва, там синоптики прогнозують -1 -3 градуси вночі, в інших областях нічна температура буде коливатися від +1 до +6 градусів. Вдень прогріється до +9 +12 градусів. У Криму без опадів, сонячно. Вночі +4 +6 градусів, вдень очікується від +10 до +12 градусів.

На півночі буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря опуститься до -3 градусів, вдень прогріється до +8 +10 градусів.

У західних областях вигляне сонце, день буде ясним, без опадів. Вночі в регіоні очікується похолодання від 0 до -4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 градусів.

В центральній частині країни очікуються нічні морози, до -2 градусів. Денна температура повітря становитиме +8 +11 градусів. Без опадів.

У Києві сухо і сонячно, хмарно, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря опуститься до 0 -2 градусів, удень повітря прогріється до +9 +11 градусів.

Погода в Україні 8 жовтня

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що це похолодання – тимчасове, і вже до кінця поточного тижня нічні морози відпустять, а денна температура повітря підніметься практично у всіх областях України до +14 +17 градусів.

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