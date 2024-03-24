Заморожені овочі і ягоди: як правильно розморожувати, щоб не втратити користь

Всі продукти, які зберігаються на кухні, слід регулярно оглядати та вживати в рекомендований термін - навіть заморожені ягоди і овочі, які, здавалося, можна було б зберігати роками. Хоча заморожені плоди - чудовий корисний варіант для пришвидшення процесу готування, те, як їх розморозити, впливає на їхню користь.
Про те, як правильно розморожувати заморожені овочі і ягоди, а коли цього можна не робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти MedFond, Green Shop.
На смак і якість страв із заморожених ягід і овочів впливає не тільки дотримання рекомендацій щодо зберігання, а й те, як розморожуються ці продукти.
Коли не розморожувати овочі і ягоди:
Однак, якщо ви плануєте вживати овочі та ягоди у сирому вигляді, їх обов'язково потрібно попередньо розморозити. До того ж якщо у страві є шпинат, листова зелень або кукурудза, заморожені окремо, а не в суміші, їх слід трохи розморозити навіть перед термічною обробкою - так вони краще приготуються.
Способи розморожування ягід та овочів
Розморозити у мікрохвильовці
Завдяки швидкій та рівномірній дії мікрохвиль добре зберігаються поживні речовини та структура плодів. Хоча цей метод вимагає найменше часу, при цьому частина рідини в ягодах та овочах втрачається.
Покласти у холодильник
Це найдовший за часом і водночас найкращий варіант, який максимально зберігає корисні елементи та вітаміни плодів. Овочі чи ягоди за декілька годин до приготування треба перекласти у миску і поставити розморожуватися на нижню полицю холодильника.
Розморозити за кімнатної температури
Це досить розповсюджений і простий варіант, адже достатньо лише перекласти овочі чи ягоди в миску і залишити на столі. Та цей метод вимагає майже стільки ж часу, як попередній, до того ж втрачається частина рідини плодів.
Розморожування ягід за кімнатної температури (ілюстрація: Freepik)
Як довго зберігати розморожені ягоди і овочі
Розморожені овочі та ягоди треба вжити у їжу або приготувати протягом 1-2 годин - в іншому випадку вони зіпсуються.
Крім цього, категорично не рекомендується повторно заморожувати вже розморожені плоди - це може негативно вплинути як на їхній смак, так і на їхню якість, адже через це можуть розмножитися бактерії.
Також не варто зберігати овочі та ягоди понад рекомендований термін - хоча досить тривале зберігання може й не вплинути на якість, може погіршитися смак або текстура продуктів.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете не лише приготувати смачні напої та страви, а й зробити їх більш корисними, зберігши якнайбільше вітамінів та необхідних мікроелементів у плодах.
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