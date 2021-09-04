Замораживать, сушить или солить: врач назвал самые безопасные заготовки на зиму

Заготовки на зиму – неотъемлемая часть жизни почти каждого украинца. В конце лета и осенью мы начинаем замораживать продукты, сушить или закручивать в банки различную консервацию. Доктор Комаровский рассказал, какие заготовки на зиму являются самыми полезными.

Комаровский отметил, что в современном мире делать заготовки на зиму не обязательно, так как пищевая промышленность развита уже хорошо. Однако родителям хочется баловать детей зимой фруктами и овощами, поэтому мы продолжаем запасаться продуктами.

Самым оптимальным вариантом доктор Комаровский назвал заморозку. Он отметил, что овощи и фрукты нужно сначала тщательно вымыть, потом обсушить и разложить по специальным термостойким пакетам. В каждый пакет нужно укладывать столько продуктов, сколько вам понадобится для одной порции приготовления. Самое главное - чтобы вам не пришлось размораживать, а потом снова замораживать продукты.

Также он порекомендовал в одном пакете смешивать фрукты и овощи сразу, для того чтобы в будущем готовить их вместе. Например, овощи для супа или пакет разных фруктов для варки компота.

Сушить эксперт рекомендует зелень и некоторые фрукты, которые при заморозке утрачивают свои полезные свойства. Для этого нужно использовать специальные сушилки-дегидраторы.

А вот консервирование или ферментация – самый распространенный способ заготовок, но далеко не самый полезный. Обеспечить сохранность полезных свойств такой способ не сможет. Единственное исключение – квашеная капуста.

Доктор Комаровский рассказал, какой способ заготовки продуктов на зиму самый лучший