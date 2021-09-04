Заморожувати, сушити або солити: лікар назвав найбезпечніші заготівлі на зиму

Заготівля на зиму - невіддільна частина життя майже кожного українця. В кінці літа і восени ми починаємо заморожувати продукти, сушити або закручувати в банки різну консервацію. Доктор Комаровський розповів, які заготівлі на зиму є найкориснішими.

Комаровський зазначив, що в сучасному світі робити заготівлі на зиму не обов'язково, оскільки харчова промисловість розвинена вже добре. Однак батькам хочеться балувати дітей взимку фруктами та овочами, тому ми продовжуємо запасатися продуктами.

Найоптимальнішим варіантом доктор Комаровський назвав заморозку. Він зазначив, що овочі та фрукти потрібно спочатку ретельно вимити, потім обсушити й розкласти за спеціальними термостійкими пакетами. У кожен пакет потрібно укладати стільки продуктів, скільки вам знадобиться для однієї порції приготування. Найголовніше - щоб вам не довелося розморожувати, а потім знову заморожувати продукти.

Також він порекомендував в одному пакеті змішувати фрукти та овочі відразу, для того, щоб в майбутньому готувати їх разом. Наприклад, овочі для супу або пакет різних фруктів для варіння компоту.

Сушити експерт рекомендує зелень і деякі фрукти, які при заморожуванні втрачають свої корисні властивості. Для цього потрібно використовувати спеціальні сушарки-дегідратори.

А ось консервування або ферментація – найпоширеніший спосіб заготівлі, але далеко не найкорисніший. Забезпечити збереження корисних властивостей такий спосіб не зможе. Єдиний виняток - квашена капуста.

Доктор Комаровський розповів, який спосіб заготівлі продуктів на зиму найкращий