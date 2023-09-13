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Заміжня Брітні Спірс закрутила роман зі своїм колишнім хатнім робітником

Бритні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Іванна Пашкевич

41-річна епатажна співачка Брітні Спірс, яка в серпні цього року повідомила про розлучення зі своїм чоловіком, 29-річним фітнес-тренером Семом Асгарі, вирішила дарма час не втрачати й вже встигла закрутити новий роман.

Про це повідомило авторитетне видання Us Weekly.

Нове кохання Брітні Спірс - хто він

За інформацією зарубіжних ЗМІ, американська попвиконавиця зблизилася з 37-річним Полом Річардом, який був колись її хатнім робітником.

Вони познайомилися рік тому, коли чоловіка найняли різноробочим у будинок, в якому зірка жила з Асгарі. В його обов’язки входили "чистка туалетів, миття посуду та збирання сміття". Зрештою Річарда звільнили через його зв'язок з кримінальним минулим.

Чоловіка звинувачували в багаточисленних правопорушеннях. Це і погрози дітям, і водіння без прав, а також злочини за зберігання речовин для продажу та зберігання вогнепальної зброї.

До слова, Річард у захваті від співачки. За його словами, Брітні - "феноменальна жінка".

"Вона дуже, дуже хороша, позитивна... Вона хороша людина", - заявив він після своєї появи у суді за звинуваченням у порушенні випробувального терміну.

Подробиць їхніх стосунків Пол розкривати не став, але зазначив, що досі разом зі Спірс і "в неї все чудово" після розриву з колишнім. Мало того, він назвав Сема "чудовим хлопцем".

Сама ж знаменитість свій новий роман не коментувала, тож поки невідомо, чи можна їхні стосунки назвати серйозними.

Що зараз зі шлюборозлучним процесом Спірс і Сема

Нагадаємо, що ініціатором розриву з Брітні став Сем. Їхній шлюб тривав всього 13 місяців. Інсайдери повідомляли, сімейна ситуація пари була далека від ідеалу. Одного разу подружжя дуже сварилося, і конфлікт закінчився фізичною сутичкою та викликом швидкої допомоги.

Також виконавиця підозрювала, що колишній контактував з її 71-річним батьком, надаючи йому особисті подробиці її життя.

До слова, ніхто не вірив у те, що шлюб співачки з фітнес-тренером довго протримається. За інформацією джерел, ще за кілька місяців до того, як Сем офіційно подав на розлучення, Брітні хотіла перша піти на цей крок.

Брітні Спірс з Семом Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Нещодавно ми розповідали про сюрприз, який Меган Маркл приготувала принцу Гаррі на день народження.

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