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Замужняя Бритни Спирс закрутила роман со своим бывшим домработником

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Иванна Пашкевич

41-летняя эпатажная певица Бритни Спирс, которая в августе этого года сообщила о разводе со своим мужем, 29-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, решила зря время не терять и уже успела закрутить новый роман.

Об этом сообщило авторитетное издание Us Weekly.

Новая любовь Бритни Спирс - кто он

По информации зарубежных СМИ, американская поп-исполнительница сблизилась с 37-летним Полом Ричардом, который был когда-то ее домработником.

Они познакомились год назад, когда мужчину наняли разнорабочим в дом, где звезда жила с Асгари. В его обязанности входили "чистка туалетов, мытье посуды и сбор мусора". В конце концов Ричарда уволили из-за его связи с уголовным прошлым.

Мужчину обвиняли в многочисленных правонарушениях. Это и угрозы детям, и вождение без прав, а также обвинения за хранение веществ для продажи и хранения огнестрельного оружия.

Стоит отметить, Ричард в восторге от певицы. По его словам, Бритни – "феноменальная женщина".

"Она очень, очень хорошая, позитивная... Она хороший человек", - заявил он после своего появления в суде по обвинению в нарушении испытательного срока.

Подробностей их отношений Пол раскрывать не стал, но отметил, что до сих пор вместе со Спирс и "у нее все отлично" после разрыва с бывшим. Более того, он назвал Сэма "прекрасным парнем".

Сама же знаменитость свой новый роман не прокомментировала, так что пока неизвестно, можно ли их отношения назвать серьезными.

Что сейчас с бракоразводным процессом Спирс и Сэма

Напомним, что инициатором разрыва с Бритни стал Сэм. Их брак длился всего 13 месяцев. Инсайдеры сообщали, что семейная ситуация пары была далека от идеала. Однажды супруги очень ссорились, и конфликт закончился физической стычкой и вызовом скорой помощи.

Также исполнительница подозревала, что бывший контактировал с ее 71-летним отцом, предоставляя ему личные подробности ее жизни.

К слову, никто не верил в то, что брак певицы с фитнес-тренером долго продержится. По информации источников, еще за несколько месяцев до того, как Сэм официально подал на развод, Бритни хотела первой пойти на этот шаг.

Бритни Спирс с Сэмом Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

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