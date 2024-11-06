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Замість пива і чипсів. 5 продуктів для смачного перегляду футболу

Які корисні продукти підходять для перегляду футболу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хто сказав, що під час перегляду футбольного матчу можна їсти тільки чипси і пити пиво? Щоб насолодитися грою на повну можна підготувати смачні та корисні закуски, які не тільки втамують голод, але й зарядять енергією.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує 5 продуктів, які ідеально підійдуть для перегляду матчу.

Фрукти та ягоди

Яблука, груші, виноград, ягоди - це не лише смачно, але й корисно. Вони містять багато вітамінів, мінералів і клітковини, які дадуть вам енергію і допоможуть зберегти гарний настрій.

Овочі з соусами

Огірки, морква, помідори з різноманітними соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легка і корисна закуска. Овочі багаті на вітаміни і мінерали, а соус додасть стравам пікантності.

Горіхи та насіння

Мигдаль, горіхи кеш'ю, насіння соняшнику або гарбуза - відмінне джерело білка, здорових жирів і вітамінів. Тим паче, це повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості і дають енергію.

Сир і крекери

Легкий і ситний варіант. Однак вибирайте сир з низьким вмістом жиру і крекери з цільнозернового борошна. Така закуска допоможе вам довше залишатися ситими.

Йогурт з фруктами і горіхами

Грецький йогурт з додаванням фруктів і горіхів теж добре підійде для перегляду футбольного матчу вдома.

Поради щодо корисних закусок для перегляду футболу  

  • Готуйте невеликі порції. Це допоможе уникнути переїдання.
  • Комбінуйте продукти. Спробуйте створити різноманітні закуски, щоб не набридло.
  • Пийте багато води. Вода допоможе підтримувати водний баланс організму.

Яких продуктів варто уникати перед телевізором

Дієтологи радять уникати наступних закусок:

  • Смажені і жирні продукти. Вони важкі для шлунка і можуть викликати дискомфорт.
  • Солодкі газовані напої. Вони містять багато цукру і калорій.
  • Чипси і сухарики. Це порожні калорії, які точно не принесуть користі організму.
  • Картоплю фрі. Її смажать у великій кількості олії, з-за чого в ній міститься багато поганого холестерину.
  • Бургери. Така їжа може призвести до проблем з вагою, відчуття нудоти, тяжкості у шлунку та здуття.
  • Попкорн у мікрохвильовці. Його часто сприймають, як легку закуску, яка багата на клітковину. Водночас попкорн, що призначений для приготування у мікрохвильовці, містить гідрогенізовані жири та інші добавки, які сприяють запаленню.

 

Раніше ми повідомляли про 6 продуктів, які важливі для роботи мозку та захищають від раку.

Також ми писали про їжу, яка дає тривалу ситість та допомагає уникнути зайвих кілограмів.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт WebMD та Eat This, Not That!

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