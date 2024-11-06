Замість пива і чипсів. 5 продуктів для смачного перегляду футболу

Фрукти та ягоди

Яблука, груші, виноград, ягоди - це не лише смачно, але й корисно. Вони містять багато вітамінів, мінералів і клітковини, які дадуть вам енергію і допоможуть зберегти гарний настрій.

Овочі з соусами

Огірки, морква, помідори з різноманітними соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легка і корисна закуска. Овочі багаті на вітаміни і мінерали, а соус додасть стравам пікантності.

Горіхи та насіння

Мигдаль, горіхи кеш'ю, насіння соняшнику або гарбуза - відмінне джерело білка, здорових жирів і вітамінів. Тим паче, це повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості і дають енергію.

Сир і крекери

Легкий і ситний варіант. Однак вибирайте сир з низьким вмістом жиру і крекери з цільнозернового борошна. Така закуска допоможе вам довше залишатися ситими.

Йогурт з фруктами і горіхами

Грецький йогурт з додаванням фруктів і горіхів теж добре підійде для перегляду футбольного матчу вдома.

Поради щодо корисних закусок для перегляду футболу

Готуйте невеликі порції. Це допоможе уникнути переїдання.

Комбінуйте продукти. Спробуйте створити різноманітні закуски, щоб не набридло.

Пийте багато води. Вода допоможе підтримувати водний баланс організму.

Яких продуктів варто уникати перед телевізором

Дієтологи радять уникати наступних закусок: