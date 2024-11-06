Замість пива і чипсів. 5 продуктів для смачного перегляду футболу

Хто сказав, що під час перегляду футбольного матчу можна їсти тільки чипси і пити пиво? Щоб насолодитися грою на повну можна підготувати смачні та корисні закуски, які не тільки втамують голод, але й зарядять енергією.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує 5 продуктів, які ідеально підійдуть для перегляду матчу.
Яблука, груші, виноград, ягоди - це не лише смачно, але й корисно. Вони містять багато вітамінів, мінералів і клітковини, які дадуть вам енергію і допоможуть зберегти гарний настрій.
Огірки, морква, помідори з різноманітними соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легка і корисна закуска. Овочі багаті на вітаміни і мінерали, а соус додасть стравам пікантності.
Мигдаль, горіхи кеш'ю, насіння соняшнику або гарбуза - відмінне джерело білка, здорових жирів і вітамінів. Тим паче, це повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості і дають енергію.
Легкий і ситний варіант. Однак вибирайте сир з низьким вмістом жиру і крекери з цільнозернового борошна. Така закуска допоможе вам довше залишатися ситими.
Грецький йогурт з додаванням фруктів і горіхів теж добре підійде для перегляду футбольного матчу вдома.
Поради щодо корисних закусок для перегляду футболу
Дієтологи радять уникати наступних закусок:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт WebMD та Eat This, Not That!