Вместо пива и чипсов. 5 продуктов для вкусного просмотра футбола

Фрукты и ягоды

Яблоки, груши, виноград, ягоды - это не только вкусно, но и полезно. Они содержат много витаминов, минералов и клетчатки, которые дадут вам энергию и помогут сохранить хорошее настроение.

Овощи с соусами

Огурцы, морковь, помидоры с разнообразными соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легкая и полезная закуска. Овощи богаты витаминами и минералами, а соус придаст блюдам пикантности.

Орехи и семена

Миндаль, орехи кешью, семена подсолнечника или тыквы - отличный источник белка, здоровых жиров и витаминов. Тем более это медленные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство сытости и дают энергию.

Сыр и крекеры

Легкий и сытный вариант. Однако выбирайте сыр с низким содержанием жира и крекеры из цельнозерновой муки. Такая закуска поможет вам подольше оставаться сытыми.

Йогурт с фруктами и орехами

Греческий йогурт с добавлением фруктов и орехов тоже хорошо подойдет для просмотра футбольного матча дома.

Советы по поводу полезных закусок для просмотра футбола

Готовьте небольшие порции. Это поможет избежать переедания.

Комбинируйте продукты. Попытайтесь создать разнообразные закуски, чтобы не надоело.

Пейте много воды. Вода поможет поддерживать водный баланс организма.

Каких продуктов следует избегать перед телевизором

Диетологи советуют избегать следующих закусок: