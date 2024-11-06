Вместо пива и чипсов. 5 продуктов для вкусного просмотра футбола

Кто сказал, что при просмотре футбольного матча можно есть только чипсы и пить пиво? Чтобы насладиться игрой по полной можно подготовить вкусные и полезные закуски, которые не только утолят голод, но и зарядят энергией.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает 5 продуктов, которые идеально подойдут для просмотра матча.
Яблоки, груши, виноград, ягоды - это не только вкусно, но и полезно. Они содержат много витаминов, минералов и клетчатки, которые дадут вам энергию и помогут сохранить хорошее настроение.
Огурцы, морковь, помидоры с разнообразными соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легкая и полезная закуска. Овощи богаты витаминами и минералами, а соус придаст блюдам пикантности.
Миндаль, орехи кешью, семена подсолнечника или тыквы - отличный источник белка, здоровых жиров и витаминов. Тем более это медленные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство сытости и дают энергию.
Легкий и сытный вариант. Однако выбирайте сыр с низким содержанием жира и крекеры из цельнозерновой муки. Такая закуска поможет вам подольше оставаться сытыми.
Греческий йогурт с добавлением фруктов и орехов тоже хорошо подойдет для просмотра футбольного матча дома.
Советы по поводу полезных закусок для просмотра футбола
Диетологи советуют избегать следующих закусок:
Ранее мы сообщали о шести продуктах, которые важны для работы мозга и защищают от рака.
Также мы писали о еде, которая дает длительную сытость и помогает избежать лишних килограммов.
При написании материала использовались следующие источники: WebMD и Eat This, Not That!