Замість нирки - "мішок з інфікованою сечею": у Львові врятували хлопчика з небезпечним утворенням

У Львові лікарі успішно видалили зруйновану нирку п’ятирічному Давиду з Тернополя. Він потрапив до лікарні після тривалої боротьби зі складною патологією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Першого медичного об'єднання Львова.

Як з'явились хвороба

Проблеми зі здоров’ям Давидка почались, коли йому було три рочки. Тоді під час планового УЗД лікарі не виявили здорової лівої нирки на тому місці, де вона мала б бути.

Через два місяці постійних обстежень медики помітили, що ліва нирка хлопчика зморщена. Орган повністю атрофувався, зменшився у розмірі і переставав виробляти сечу та фільтрувати її.

Також лікарі помітили, що на місці нирки почало формуватися новоутворення.

З часом патологія почала супроводжуватись болем, а загальний стан хлопчика значно погіршився.

Через деякий час лікарі поставили точний діагноз - термінальний гідронефроз зліва, що призвело до утворення мішка з інфікованою сечею, замість нирки.

Деталі операції

У Львові медики вирішили провести операцію хлопчику, щоб видалити зруйнований орган.

Відомо, що тато хлопчика - захисник, який повернувся із фронту, щоб бути поруч із сином під час операції.

Втручання здійснювали з допомогою робота-хірурга Да Вінчі. Через три невеликі отвори хірурги успішно видалили заражений орган.

Після операції Давид швидко відновлюється, він мріє стати військовим, як і його тато.

У Львові успішно видалили зруйновану нирку хлопчику (фото: facebook.com/1tmolviv)