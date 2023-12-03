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У МОЗ пояснили, чим загрожує безконтрольне вживання антибіотиків

Неділя 03 грудня 2023 18:37
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У МОЗ пояснили, чим загрожує безконтрольне вживання антибіотиків Фото: Безконтрольне вживання антибіотиків створює додаткові ризики для подальшого лікування хвороб (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Неконтрольоване вживання антибіотиків призводить до виживання певної кількості бактерій, які набувають стійкості до ліків, що значно ускладнює подальшу боротьбу із хворобою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Зловживання протимікробними препаратами посилює серйозну загрозу стійкості до такої різновидності ліків. Це стало головною темою обговорення на минулому тижні у всьому світі.

У МОЗ зазначають, що неправильне використання антибіотиків призводить до виживання певної кількості бактерій, що набувають стійкості до ліків. Ці "стійкі" бактерії розмножуються та поширюються, викликаючи інфекції, які неможливо вилікувати тими препаратами, які раніше були ефективні.

Повномасштабне вторгнення Росії до України призвело до загострення ситуації. За даними ВООЗ за 2019 рік, антибіотикорезистентність пов'язана із майже 5 мільйонами смертей. З них, понад 1,27 мільйона випадків були безпосередньо викликані цим явищем, включаючи смерті понад 250 тисяч дітей до 5 років.

Найстійкіші до антибіотиків збудники - це причина 30% смертей від неонатального сепсису у новонароджених у світі. Як стверджують у Міністерстві охорони здоров'я України, така статистика пов'язана саме з поширеною практикою "лікувати" гострі вірусні захворювання, грип та COVID-19 антибіотиками, що є ступенем розвитку антибіотикорезистентності.

Золотистий стафілокок та пневмококи - це приклади бактерій, які стають стійкими до антибіотиків і повільно привчають їх до себе.

МОЗ попереджає про те, що використання антибіотиків робить звичайні бактерії більш стійкими до ліків.

Сьогодні збудники найпоширеніших інфекцій на планеті, таких як туберкульоз, гонорея, інфекції сечовивідних шляхів та деякі кишкові інфекції вже розвинули стійкість до багатьох антибіотиків та продовжують зміцнювати свої позиції.

Раніше українцям розповіли, яких лікарів можна потрапити без направлення.

Нагадаємо, що лікар розповів, чи є зв'язок між дитячими інфекціями та цукровим діабетом.

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