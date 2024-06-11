Замість льоду: як зберегти холод за допомогою кухонної губки

Чи то для пікніка в спекотний день, чи то при спробі зберегти продукти під час відключення електроенергії, безумовно потрібно щось, що утримуватиме холод в спеціальній сумці. Зазвичай для цього використовують спеціальні акумулятори холоду, а, коли їх немає під рукою - пляшки з льодом. Проте в крайньому разі виконувати функцію охолоджувального пакета може й губка для посуду.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifehacker .

Чому губки підходять для охолоджувальних пакетів

Насамперед губки, завдяки своїм поглинальним властивостям, утримують більшу частину води навіть після нагрівання.

По-друге, на відміну від пляшок з замороженою водою, вони легкі та невеликого розміру, тож чудово підходять для ланч-боксів або сумки-холодильника.

До того ж на пікніку або після виконання такої додаткової функції губки можуть використовуватися за прямим призначенням - для того, щоб помити багаторазовий посуд.

Крім цього, губки - достатньо бюджетний варіант, тож можна придбати декілька штук і зробити декілька охолоджувальних пакетів - при цьому залишаючи достатньо простору в сумці.

Як зробити охолоджувальний пакет з губки

Оберіть чисті губки, бажано без абразивної частини. Вони не обов'язково мають бути новими, але заморожувати старі, використані губки не надто приємно - хіба що після попередньої ретельного очищування.

Втім, доцільніше спочатку використати нові губки для охолоджувальних пакетів, а потім продовжити їхнє існування як губки для миття посуду, а не навпаки.

Як зробити охолоджувальний пакет з губки (фото: Freepik)

Обрані губки пропустіть під краном, щоб матеріал повністю просочився водою. Після цього злегка стисніть губку.

Мета полягає в тому, щоб губка стала максимально легкою, але не втратила занадто багато вологи - якщо тримати губку за один кінець, з неї має повільно скрапувати вода.

Покладіть губку в пакет із застібкою-слайдером або інший невеликий пластиковий пакет, випустіть повітря і закрийте його. Покладіть у морозильну камеру приблизно на дві години або до повного замерзання.

Зберігайте губки у поліетиленовому пакеті, в якому вони були заморожені, розклавши між холодними напоями та закусками. Водночас перед тим, як упаковувати продукти, які мають зберігатися холодними, переконайтеся, що вони вже охолоджені.

Хоча таке поєднання, безумовно, не замінить холодильник, охолоджувальні пакети з губками можуть підтримувати холод у сумці-холодильнику декілька годин при спекотній погоді.