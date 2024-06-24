Замість гербіциду: як зробити засіб проти бур'янів з трьох звичайних інгредієнтів

З чого зробити засіб для знищення бур'янів

Основний інгредієнт домашнього засобу проти бур'янів - оцет. Оцтова кислота, що міститься в речовині, діє як контактний гербіцид.

Як зазначає Ребекка Сірс з садівництва Seeds of Change, ця кислота руйнує клітинні стінки і забирає вологу з бур'янів, в результаті чого вони гинуть. Тож оцет, які ви тримаєте на кухні, наприклад, білий оцет, має рівень кислотності, який може знищити бур'яни.

Хоча оцет є основним інгредієнтом цього засобу, додавання кількох крапель господарського мила допомагає оцту прилипати до бур'янів і ефективніше проникати в їхню поверхню.

Додавання солі до оцтового засобу для знищення бур'янів не є обов'язковим, проте це може надати розчину додаткової сили. За словами експертів з садівництва, сіль може діяти як осушувач, допомагаючи зневоднити і знищити бур'яни.

Однак будьте обережні з сіллю, оскільки її надлишок може змінити рівень pH, а також зашкодити ґрунту при надмірній кількості.

Що потрібно для засобу проти бур'янів:

оцет - 3,8 л;

господарське мило - 1 ст. л.;

сіль - 1 склянка.

Як зробити засіб проти бур'янів з трьох складників

Створення домашнього засобу для боротьби з бур'янами досить просте. Для цього слід зробити наступні дії:

наповнити відро оцтом;

додати до рідини одну столову ложку господарського мила;

за бажанням всипати 1 склянку солі;

ретельно перемішати розчин;

налити потрібну засобу кількість в садовий пульверизатор.

Як зробити засіб проти бур'янів з трьох складників (ілюстрація: Freepik)

Застосовуйте оцтовий засіб для знищення бур'янів, коли бур'яни активно ростуть і не страждають від посухи.

Як правило, найкращий час доби для застосування оцтового гербіциду - рано вранці або пізно ввечері, коли температура помірна, оскільки екстремальна спека може призвести до швидкого випаровування розчину.

До того ж оцтові засоби для знищення бур'янів слід застосовувати в день, коли протягом 24 годин не прогнозується дощу - це дозволяє оцтовому розчину ефективно проникати в бур'яни, не змиваючись.

Важливо зазначити, що працювати з цим засобом необхідно в рукавичках, за можливістю максимально захистивши інші ділянки шкіри.

Після цього розпиліть засіб для знищення бур'янів на широколисті бур'яни, приділяючи особливу увагу тканині листя.

Намагайтеся не потрапляти на інші рослини, адже оцет діє як контактний гербіцид, тобто впливає на ті частини рослини, з якими безпосередньо контактує.

Залиште оцтовий засіб для знищення бур'янів на бур'янах на кілька годин або на ніч - наступного дня має бути помітна різниця.

Водночас цей засіб зазвичай не має залишкової дії в ґрунті, тому може не запобігти відростанню бур'янів з насіння або коріння, залишеного в ґрунті.

З цієї причини він не надто ефективний проти бур'янів з глибокою кореневою системою, таких як кульбаби,

Крім цього, оцтовий засіб для знищення бур'янів може змінити рівень рН ґрунту і вплинути на корисні мікроби, тому важливо використовувати його економно.