UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Замість Асті приїхала". Столична блогерка проїхалась по центру Львова під російські пісні

Столична блогерка слухає російські пісні у Львові (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)
Автор: Юлія Любченко

Скандальна столична блогерка приїхала у Львів аби відпочити, але не врахувала, що деякі свої примхи не варто виставляти на загал. Як, наприклад, слухати на всю російські пісні на вулицях україномовного міста, та ще й під час війни.

Про те, які саме пісні слухала Анна та що казала у своїх stories, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на одну з Instagram-сторінок Краснової.

Столична блогерка співає Анну Асті у Львові і вважає це за норму 

Це не перший "косяк" блогерки, оскільки понад місяць тому її зупиняли під час комендантської години. Щоправда, тоді вона десь придбала перепустку. Та все ж таки, ситуація показова. 

Цього разу Анна-Вікторія вирішила начхати на будь-які моральні цінності та повагу до інших людей. Річ в тому, що жінка приїхала до Львова, і все було б добре, якби вона не вмикала на всю гучність пісні російськомовних виконавців. Ба більше, тих, хто має українське коріння і свідомо ігнорує війну, будуючи кар’єру у Москві та заробляє окривавлені гроші. 

Краснова їхала під трек Анни Асті та ще й підспівувала їй так само голосно, як у неї в автомобілі грала музика, а також цинічно коментувала своє відео. 

"Я замість Асті приїхала концерти тут давати", - коментує свою stories блогерка. 

На цьому жінка не зупинилась, наступна її stories супроводжувала пісня  тієї самої INSTASAMKA, яка підтримує війну. До того ж в цей момент дівчині хтось щось зауважив, але вона своєю чергою послала “Н***й”, тих, кого не влаштовують російські пісні у центрі Львова. 

Скриншоти 

Така поведінка ще раз доводить, що "Iнстасамка" - це дійсно не виліковний синдром, на який, на жаль, страждає не лише конкретна блогерка. 

Далі Аня лише підтримала хейт на свою сторону і додала олії у вогонь. 

"Вам може здатися, що я керую Mersedes, але насправді, як керую вами. Ваша провокаторка. Та сама Вікторія Девіл", - написала на відео жінка. 

Провокація в тому, що ця stories супроводжується треком від української виконавиці Klavdia Petrivna. 

Дехто з її підписників вже встиг написати у коментарях, щоб у Львові її більше не бачили. Але Девіл й тут знайшла що сказати, та ще й під пісню Вєрки Сердючки. 

"Львів - найгостинніше місто на планеті. Іван, Ванічка, Ванідло, я буду тут ще 3-4 дні. Обіцяю більше не слухати Асті з відкритим вікном",- відповіла коментатору жіночка.

Скриншоти

Раніше ми розповідали про 4 секрети успіху скандальної блогерки-мільйонниці Юлі Верби.

Також читайте наш матеріал про те, у чому секрет успіху Даші Квіткової.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогеркапісні