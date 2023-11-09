"Вместо Асти приехала". Столичная блогерша прокатилась по центру Львова под российские песни

Столичная блоггерша поет Анну Асти во Львове и считает это нормой

Это не первый "косяк" блоггерши, поскольку больше месяца назад ее останавливали во время комендантского часа. Правда, тогда она где-то приобрела пропуск. И все же ситуация показательна.

На этот раз Анна-Виктория решила наплевать на любые моральные ценности и уважение к другим людям. Дело в том, что женщина приехала во Львов, и все было бы хорошо, если бы она не включала всю громкость песни русскоязычных исполнителей. Более того, тех, кто имеет украинские корни и сознательно игнорирует войну, строя карьеру в Москве и зарабатывает окровавленные деньги.

Краснова ехала под трек Анны Асти и еще подпевала ей так же громко, как у нее в автомобиле играла музыка, а также цинично комментировала свое видео.

"Я вместо Асти приехала концерты здесь давать", - комментирует свою stories блоггер.

На этом женщина не остановилась, следующая ее stories сопровождала песня той самой INSTASAMKA, поддерживающей войну. К тому же в этот момент девушке кто-то заметил, но она в свою очередь послала "Н***й", тех, кого не устраивают русские песни в центре Львова.

Скриншоты

Такое поведение еще раз доказывает, что "Инстасамка" - это действительно не излечимый синдром, которым, к сожалению, страдает не только конкретная блогерша.

Далее Аня только поддержала хейт на свою сторону и добавила подсолнечное масло в огонь.

"Вам может показаться, что я управляю Mersedes, но на самом деле, как управляю вами. Ваша провокаторша. Та самая Виктория Девил", - написала на видео женщина.

Провокация в том, что эта stories сопровождается треком украинской исполнительницы Klavdia Petrivna.

Некоторые подписчики уже успел написать в комментариях, чтобы во Львове ее больше не видели. Но Девил и тут нашла что сказать, да еще под песню Верки Сердючки.

"Львов - самый гостеприимный город на планете. Иван, Ваничка, Ванидло, я буду здесь еще 3-4 дня. Обещаю больше не слушать Асти с открытым окном", - ответила комментатору женщина.

Скриншоты