Замініть ці продукти у своєму раціони, і забудете про проблеми з серцем

Серцево-судинні захворювання є одними з найпоширеніших у світі та Україні. Здебільшого причинами їхнього розвитку є неправильний спосіб життя, відсутність рухової активності та незбалансоване харчування.

Які продукти варто додати до свого раціону, а які - "викинути", розповіла кардіолог виданню The Sun .

Замініть яловичину на курку

У 2021 році дослідники Департаменту здоров'я населення Оксфордського університету виявили, що споживання великої кількості червоного м'яса, наприклад яловичини, баранини чи свинини, підвищує ризик ішемічної хвороби серця на 9%.

Замість цього можна використовувати м'ясо курки та іноді додавати до нього телятину. І в процесі ви навіть не зрозумієте, що їсте інший вид м'яса.

Запікайте замість смаження

Дослідження, проведене у 2021 році, пов'язало споживання смаженої їжі з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Натомість замість смаження запікати ваше улюблене м'ясо: його смак стане яскравішим, а користь виросте в декілька разів.

Відмовтеся від чипсів

Такі закуски містять велику кількість насичених жирів, які перешкоджають нормальному кровообігу. Це своєю чергою спричиняє утворення бляшок.

Якщо ви дуже любите чипси, можете готувати їх самостійно. Просто почистьте картоплю, наріжте її слайсами, додайте улюблені спеції та запечіть.

Зменште кількість вершкового масла

Можливо, ви полюбляєте грінки на сніданок, але для їхнього приготування використовують багато вершкового масла або олії. Як ми зазначили вище, у цих продуктах міститься багато насичених жирів.

Щоб ласувати грінками, просто смажте їх у суміші яєць та молока. Також можна запекти замість традиційного смаження.

Замініть морозиво на заморожений йогурт

У замороженому йогурті менше жиру та відповідно холестерину, тому це буде корисніше. Однак, звісно, не варто відмовлятися від улюбленої їжі взагалі. Дозуйте її вживання разом із корисними продуктами.