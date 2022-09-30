Заміна гуми з літньої на зимову: коли "перевзуватися" і що потрібно врахувати

Як зрозуміти, що настав час оновити зимову гуму

Часто буває, що, купуючи машину з пробігом, новий власник отримує комплект зимової чи всесезонної гуми, на якій авто можна експлуатувати в холодну пору року. Ще частіше автомобілісти купують шини на вже наявний автомобіль, вибираючи їх за розміром.

"У будь-якому разі рекомендую перед зимою перевірити шини на наявність прихованих ушкоджень (неакуратно відремонтовані проколи й порізи, пошкодження корду та ін.)", - радить експерт.

Частину пошкоджень можна побачити під час зовнішнього огляду, але для повного огляду шини необхідно зняти її з дисків. Окрім того, перед встановленням коліс на машину варто їх відбалансувати. За наявності серйозних ушкоджень потрібно проконсультуватися з працівниками шиномонтажу щодо доцільності ремонту.

Навіть знайомий вам комплект після "перевзуття" перед відправленням на сезонне зберігання рекомендується оглянути на наявність застряглих предметів (цвяхи, шурупи тощо) і порізів, оскільки пошкоджені шини можуть почати пропускати повітря лише з часом.

Правила заміни гуми

Головним критерієм щодо заміни автомобільних шин на нові є їхній залишковий ресурс, або глибина протектора.

Відповідно до ПДР України, заборонено експлуатувати колеса із глибиною протектора менш ніж 1,6 мм.

На покришках цей граничний ресурс позначають особливим індикатором у вигляді напливу всередині протектора. Деякі виробники шин також маркують залишкову висоту протектора в міліметрах.

Багато брендів радять міняти зимову гуму раніше - коли протектор стерся до 4 мм. Далі істотно підвищується ризик виникнення аквапланування та сплешпленінгу - втрати контакту авто з мокрою та засніженою дорогою відповідно.

Фото: Взимку треба обов'язково "перевзутися" (freppik)

Шини мають термін придатності

Дата випуску вказується на боковині колеса. З часом гума стає менш еластичною, забезпечує гірше зчеплення з дорогою, тріскається, тож її експлуатація стає небезпечною.

Виробники покришок зазначають, що колеса здатні демонструвати заявлені характеристики через 4–5 років після виробництва.

Під час пошуку шин онлайн варто попросити продавця надати фото з датою виготовлення коліс. Вона зазвичай маркується номером тижня та роком. Так, маркування "4020" означає, що колесо зроблене у сороковий тиждень 2020 року.

Коли варто міняти гуму на зимову

Існує загальноприйняте правило: потрібно міняти літню гуму на зимову, коли середньодобова температура на вулиці опускається нижче +7 °C. Проте також важливо враховувати індивідуальні умови експлуатації кожної машини та регіональні особливості.

Якщо автомобіліст регулярно їздить на машині рано-вранці, пізно ввечері та вночі, то "перевзуватися" потрібно раніше. Наприкінці вересня - на початку жовтня вдень температура підвищується до 20–25 °C, але вночі може опускатися до 0…+5 градусів, і через низькі температури літня гума працюватиме не так ефективно, як зимова.

Відповідно, якщо ви експлуатуєте авто переважно вдень, то момент "перевзування" можна трохи відкласти.

Регіональні особливості користування авто в різні сезони

Наприклад, у Карпатах або в північних областях перші заморозки та загалом осіннє похолодання починаються раніше, тому й до сезонної заміни гуми готуватися потрібно заздалегідь.

Якщо ж ідеться про великі міста, центральні та південні регіони, то цей процес може зміщуватися на тиждень-два ближче до зими.

Цікаво, що в деяких договорах КАСКО може бути прописана обов’язкова дата, після якої застрахований автомобіль має бути "взутий" у зимову гуму, часто йдеться про 15 жовтня. А якщо цього не зроблено, то виплати можуть оскаржуватися.

Особливості вибору зимових шин

Існує три типи гуми, на якій можна експлуатувати автомобіль узимку:

всесезонні,

зимові нешиповані (їх іще називають фрикційні),

шиповані зимові шини.

Цікаво, що зачасту вживані шини можуть продаватись разом з дисками, що у майбутньому дозволить зекономити: можна не звертатися в шиномонтаж, аби "перевзути" авто, а зробити це самостійно.

Всесезонні покришки і за малюнком протектора, і за складом гумової суміші є "гібридом" літніх та зимових шин. Вони часто із заводу встановлюються на кросовери й компактні комерційні автомобілі.

В умовах континентальної зими, яка зазвичай спостерігається в Україні, експлуатація авто на "всесезонці" можлива тільки в містах, де дороги очищені від снігу й посипані, а ймовірність опинитися на слизькій або засніженій ділянці траси знижується до мінімуму.

"Я б не рекомендував тривалий час експлуатувати авто взимку на всесезонній гумі, по можливості необхідно замінити її на один із видів зимових шин", - зазначив спеціаліст.

Шиповані зимові шини характеризуються наявністю в конструкції металевих або пластикових елементів - шипів, які мають поліпшити зчеплення зі слизькою дорогою.

Якщо порівняти з фрикційними, шиповані шини краще поводяться на засніженій дорозі, льоду та за наявності крижаної кірки. Проте вони вирізняються шумністю і гіршими показниками гальмування на сухому та мокрому асфальті.

Деякі автомобільні експерти зазначають, що шиповані шини - ідеальний варіант коліс на зиму: достатньо один раз за сезон потрапити на замерзлу дорогу, щоб оцінити їхні переваги.

Шипи також можуть трохи збільшувати витрату палива й не люблять активної їзди - від пробуксовувань та різкого гальмування вони можуть випадати. Шипи також можуть "губитися" у теплу пору року.

Шиповані шини рекомендують автомобілістам, які взимку часто їздять трасами й населеними пунктами, де не прибирають сніг та не борються з ожеледицею в холодну пору року.

Фрикційні покришки, або "липучки", вважаються оптимальним варіантом для української зими і на ринку їх пропонують найбільше.

Моделі європейських та японських брендів вирізняються низьким опором коченню (і не підвищують "апетит" авто), демонструють найкраще з трьох типів зчеплення із сухим і мокрим асфальтом, а також впевнено справляються з пухким та укоченим снігом. Тільки на льоду та крижаній кірці вони поступаються шипованим шинам.

Фрикційні покришки вибирають найчастіше і автомобілісти - вони менш шумні й дешевші, ніж "шипи", та менш вимогливі до умов експлуатації.

"Рекомендую зупинитися на цьому типі коліс, якщо ви переважно експлуатуєте авто в місті, а якщо й виїжджаєте взимку за місто, то обирайте великі траси, за якими ретельно стежать дорожні служби", - резюмував Андрій Коцина.