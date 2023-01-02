Замерзла капуста на балконі? Як її швидко розморозити та що можна з неї приготувати

Як правильно зберігати овочі

Не всі продукти можна зберігати на балконі або у підвалі – деякі з них бояться низьких температур та швидко замерзають. Це стосується капусти, моркви та картоплі. Якщо ж у вас інших варіантів зберігання немає, потрібно створити максимальні умови, щоб овочі не замерзли.

Фахівці рекомендують зберігати овочі в дерев'яних ящиках, ці ящики ставити на покриття, яке захистить від холоду або на пісок. А зверху огортати старими ковдрами під час морозів.

Якщо температура опускається нижче -10 градусів, варто тимчасово овочі перемістити в інше місце або більш ретельно укутати від промерзання.

Оптимальна температура для зберігання овочів – від -1 до +3 градусів за умов дотримання норми вологості.

Що робити із замороженою капустою

Білокачанну капусту використовувати як свіжу після замерзання вже не вийде. Але не поспішайте качани викидати. Визначте спочатку, наскільки вона промерзла. Для цього розріжте качан навпіл і залиште при кімнатній температурі.

Деколи заморозка могла зачепити тільки верхні листки, а всередині вона залишається свіжою. У такій ситуації листя можна забрати, а решту качана використовувати для будь-яких страв. Можна також відправити капусту на зберігання далі, але без зберігання у тих місцях, де вона знову замерзне.

Якщо качан промерз наскрізь, то повернути йому свіжість і смак вже не вийде. Після розморожування капуста стане зовсім іншою на смак. Отже, для приготування салатів вона не підійде.

Щоб правильно розморозити таку капусту, покладіть її в холодильник на три дні – там вона поступово відійде. Далі - залиште її при кімнатній температурі ще на пару годин і накрийте.

Що можна приготувати із такої капусти

Таку капусту можна засолити або замаринувати, можна нашаткувати та заквасити. Але найкращий варіант – пустіть її на приготування супів чи інших страв, де потрібна сильна термічна обробка. Її можна обсмажити, тушкувати або зробити з листя голубці.

Варто зазначити, що при приготуванні страв із замерзлої капусти потрібно збільшити звичайний час для приготування на 15-20 хвилин.