Ці хитрощі дозволять вам зберігати квашену капусту до весни

Квашена капуста взимку - один з найкорисніших і найцінніших овочів. У ній багато вітамінів та мінералів, які дозволяють підтримувати організм у холоди. А ще вона служить доповненням до багатьох страв.

Проблема з квашеною капустою є лише одна - вона псується навіть у холодильнику. Які секрети допоможуть вам цього уникнути – читайте у матеріалі нижче.

Чому псується квашена капуста

Причин може бути відразу кілька, але достатньо й однієї, щоб ціла банка або відерце капусти вирушило у відро для сміття.

Перша причина – порушення рецепта приготування капусти. Технологія має важливе значення, тому варто дотримуватись усіх правил.

Друга причина – температурний режим. Зберігання капусти в невідповідній температурі може значно прискорити процес бродіння та утворення шкідливих мікробів.

Третя причина – неправильно підібрана тара для капусти.

Що дозволить квашеній капусті зберігатися довше

Тара. Не варто зберігати капусту у пластиковій тарі – так вона може зберігатися недовго. Найоптимальніша тара – скляна банка. Також підійде емальований металевий посуд. Важливо, щоб на емалі не було пошкоджень.

Температура. Для тривалого зберігання квашеної капусти температура має бути низька. Найоптимальніша – від 0 до +4 градусів. Тому варто зберігати її у льоху, підвалі, холодильнику.

Нюанси під час приготування. Розсолу має бути стільки, щоби він покривав капусту повністю. Продовжити термін зберігання допоможе шар олії зверху. Для цього краще брати рафіновану олію.

Для кращого зберігання можна додати трохи більше солі або ягоди журавлини. Це не тільки збільшує термін зберігання капусти, але й додає приємного та насиченого смаку. Журавлина і сіль у такому разі служать природними консервантами.