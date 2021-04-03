Как заменить тренировки в зале во время локдауна: главные советы

Силовые тренировки - это универсальный вид тренировки мышечного скелета человека, который можно выполнять практически в любом месте. Хотя это популярный вариант упражнений во многих тренажерных залах, вы также можете создать правильную и вполне безопасную программу силовых тренировок для выполнения в комфорте и уединении своего дома.
Styler собрал главные рекомендации по тому, как не пропускать занятия спортом даже в период локдауна.
Прежде всего, чтобы начать заниматься дома, нужно быть достаточно мотивированным. Закрытие залов и жесткие ограничения существенно снижают настроение, но на некоторые аспекты карантина можно смотреть как на шанс!
Какие преимущества занятий дома:
Установите график тренировок. Не зря говорят, что дисциплина — залог успеха. Выберите удобные для вас время и дни занятий, чтобы систематически и без отмазок выполнять упражнения.
Составьте музыкальный плейлист. Если ваше внимание легко отвлечь, лучше не совмещайте занятия дома с просмотром сериала или фильма. Чтобы сконцентрироваться на спорте, составьте бодрый и зажигательный плейлист. Он будет мотивировать и поднимать настроение.
Выберите удобное место для тренировки. Перед началом занятий подготовьте удобное и безопасное пространство. Уберите оттуда лишние вещи и при необходимости отодвиньте мебель. Постелите коврик, чтобы во время выполнения упражнений не поскользнуться.
Не забывайте о спортивной форме. Не стоит думать, что спортивный аутфит нужен только для занятий в зале. Ведь один из главных плюсов специальной одежды для фитнеса — она не стесняет движения и позволяет тренироваться в полную амплитуду. Поэтому не советуем заниматься в старых шортах и тапочках, это чревато травмами.
Пейте воду. Во время тренировок необходимо восстанавливать водный баланс. Так что пить нужно с регулярными интервалами, вне зависимости от того, испытываете вы сильную жажду или нет.
Разминка. Перед началом тренировки сделайте разминку не менее 5-10 минут. Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой на месте или движения, которые воздействуют на ваши ноги, руки и другие основные группы мышц. Иногда такие длительные и монотонные движения достаточно надоедают, поэтому мы рекомендуем в течение первых 30 секунд выполнять прыжки с махами, а другие 30 секунд отдыхать в течение примерно такого же периода.
Силовые упражнения. Как только ваши мышцы разогреются и будут готовы к движению, вы можете начать с выполнения серии упражнений с собственным весом. В каждом из этих упражнений двигайтесь плавно, но сначала займите устойчивую позицию.
Список упражнений, которые выполняются как в зале, так и дома:
Это самый общий список упражнений, который можно выполнять в домашних условиях. Его всегда можно дополнить, улучшить, модифицировать, чтобы проработать те группы мышц, которые вам нужно.
Заминка. Завершить тренировку лучше всего ходьбой в течение 5-10 минут. Также стоит немного потянуть мышцы, чтобы вы комфортно себя чувствовали после тренировки.
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