Карантин не помеха: какими видами спорта можно заниматься дома

В Украине снова введен карантин во многих областях страны. Работников офисов перевели на удаленную работу, а в "красных" областях спортзалы и фитнес-клубы либо закрыты, либо работают с существенными ограничениями.

Однако есть виды спорта, которыми можно заниматься в домашних условиях. Об этом пишет издание WomanEL.

Весна на пороге и хочется поддержать свою форму и добавить активности. Но увы, карантинные ограничения снова спутали все планы. Но спортом можно заниматься и дома, в перерывах во время удаленной работы.

Йога

Это отличное решение для домашнего спорта. В йоге сочетается растяжка и статистические упражнения, которые способствуют растяжению мышц. И специальный инвентарь для йоги не нужен – достаточно будет обычного коврика.

Силовые тренировки

Этот вариант очень полезен для здоровья, но для него понадобится намного больше инвентаря в домашних условиях. Некоторые из них можно заменить предметами обихода. К примеру, гантели можно заменить бутылками с водой или стопками книг.

Фитнес

Еще один классический вид спорта, которым можно спокойно заниматься в домашних условиях. Это сочетание и силовых тренировок и кардио. А чередование разных видов спорта тоже очень полезно. Чтобы было веселее – можно найти в интернете видео с упражнениями под веселую музыку.