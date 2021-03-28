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Карантин не помеха: какими видами спорта можно заниматься дома

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 16:00
Карантин не помеха: какими видами спорта можно заниматься дома Эксперты назвали виды спорта, которыми можно заниматься дома (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

В Украине снова введен карантин во многих областях страны. Работников офисов перевели на удаленную работу, а в "красных" областях спортзалы и фитнес-клубы либо закрыты, либо работают с существенными ограничениями.

Однако есть виды спорта, которыми можно заниматься в домашних условиях. Об этом пишет издание WomanEL.

Весна на пороге и хочется поддержать свою форму и добавить активности. Но увы, карантинные ограничения снова спутали все планы. Но спортом можно заниматься и дома, в перерывах во время удаленной работы.

Йога

Это отличное решение для домашнего спорта. В йоге сочетается растяжка и статистические упражнения, которые способствуют растяжению мышц. И специальный инвентарь для йоги не нужен – достаточно будет обычного коврика.

Силовые тренировки

Этот вариант очень полезен для здоровья, но для него понадобится намного больше инвентаря в домашних условиях. Некоторые из них можно заменить предметами обихода. К примеру, гантели можно заменить бутылками с водой или стопками книг.

Фитнес

Еще один классический вид спорта, которым можно спокойно заниматься в домашних условиях. Это сочетание и силовых тренировок и кардио. А чередование разных видов спорта тоже очень полезно. Чтобы было веселее – можно найти в интернете видео с упражнениями под веселую музыку.

Напомним, ранее мы писали о том, какими видами спорта нельзя заниматься гипертоникам.

А также мы рассказывали о том, сколько шагов человек должен делать ежедневно.

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