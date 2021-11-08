Замдиректора Львовского исторического музея обнаружили мертвым: что известно

38-летний Юрий Силецкий выехал 6 ноября из дома в Винниках около 13:00 в сторону Тернополя. С того момента он перестал выходить на связь и родные обратились в полицию.

Поиски продолжались почти сутки, и вечером в воскресенье правоохранители обнаружили его автомобиль с телом хозяина внутри.

В полиции подтвердили, что тело Юрия Силецкого обнаружили внутри его автомобиля, однако детали пока не разглашают.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности трагедии пообещали рассказать в понедельник.

Юрий Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него осталась жена и двое детей.

"Нас, казалось бы, целая вселенная - а как мгновенно сомлели от этой новости... Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрий Силецкий. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…Просто помолимся за упокой его души. О похоронах семья обязательно сообщит. Большая просьба: будем сдержаны и дадим близким хоть немного прийти в себя", - написала Леся Гарасим.