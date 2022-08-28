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Залужному забронировали на 14 октября номер в отеле Ялты. С салютом в честь освобождения Крыма

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы устроили целый флешмоб по бронированию жилья в Крыму, готовясь праздновать освобождение полуострова от российских захватчиков уже на Покрову, 14 октября, в День защитника Украины. Номер в отеле Ялты заказали и для главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного.

Об этом рассказала журналистка Ярослава Коба в своем Facebook.

Она связалась с администрацией ялтинской гостиницы "Мрия", и забронировала номер для полководца украинского войска, дополнительно согласовав салют по случаю празднования освобождения Крыма от российских оккупантов.

Руководство ялтинского отеля, уточнив другие нюансы брони о датах, питании, количестве гостей и сервисе, в итоге приняло заказ на 10-15 октября для Залужного с друзьями в номере категории "Королевский люкс" с видом на море.

Ниже опубликованы скрины такой переписки Ярославы с администрацией заведения в чате:

Генералу Залужному забронировали номер в отеле Ялты, чтобы 14 октября отпраздновать освобождение Крыма (фото: facebook.com / Ярослава Коба)

"Продолжение истории с бронированием номера в отеле Мрия (Ялта) для просмотра праздничного салюта в честь освобождения Крыма от российских оккупантов. Валерий Залужный номер для вас и ваших друзей забронирован! Слава ВСУ!" - пишет журналистка.

В комментариях к публикации она уточнила, что общение происходило не с ботом, а именно с сотрудником отеля, так как "переспрашивали о салюте, там предлагали мне разные варианты размещения".

Напомним, ранее в День Независимости хакеры поздравили с праздником жителей украинских Крыма и Донецка, а также жителей России, и в сети появилось яркое видео.

Также мы писали, что перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление об освобождении Крыма и обратился к местным коллаборантам.

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КрымЯлтаДень защитника УкраиныВалерий Залужный