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Залужному забронювали на 14 жовтня номер у готелі Ялти. Із салютом на честь звільнення Криму

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Володимир Костирін

Українці влаштували цілий флешмоб по бронюванню житла в Криму, готуючись святкувати звільнення півострова від російських загарбників вже на Покрову, 14 жовтня, на День захисника України. Номер в готелі Ялти замовили і для головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного.

Про це розповіла журналістка Ярослава Коба у своєму Facebook.

Вона зв'язалася з адміністрацією ялтинського готелю "Мрія", і забронювала номер для полководця українського війська, додатково погодивши салют з нагоди святкування звільнення Криму від російських окупантів.

Керівництво ялтинського готелю, уточнивши інші нюанси броні про дати, харчування, кількість гостей та сервіс, в результаті прийняло замовлення на 10-15 жовтня для Залужного з друзями в номері категорії "Королівський люкс" з видом на море.

Нижче опубліковані скріни такого листування Ярослави з адміністрацією закладу в чаті:

Генералу Залужному забронювали номер в готелі Ялти, щоб 14 жовтня відсвяткувати звільнення Криму (фото: facebook.com / Ярослава Коба)

"Продовження історії з бронюванням номера в готелі Мрія (Ялта) для перегляду святкового салюту на честь звільнення Криму від російських окупантів. Валерій Залужний номер для вас та ваших друзів заброньовано! Слава ЗСУ!" - пише журналістка.

У коментарях до публікації вона уточнила, що спілкування відбувалося не з ботом, а саме зі співробітником готелю, оскільки "перепитували про салют, там пропонували мені різні варіанти розміщення".

Нагадаємо, раніше на День Незалежності хакери привітали зі святом жителів українських Криму та Донецька, а також жителів Росії, і в мережі з'явилося яскраве відео.

Також ми писали, що перед цим секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву про звільнення Криму та звернувся до місцевих колаборантів.

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КримЯлтаДень защитника УкраиныВалерій Залужний