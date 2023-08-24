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Залужний привітав українців потужним відео у День Незалежності

Четвер 24 серпня 2023 09:54
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Залужний привітав українців потужним відео у День Незалежності Фото: Валерій Залужний привітав із Днем Незалежності України (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Днем Незалежності, який відзначається 24 серпня. Він заявив, що Україна є вільною країною, де гідність та свобода завжди були ключовими цінностями.

Головнокомандувач ЗСУ опублікував у своєму Telegram потужне відео.

"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми", - написав він у святковий для всіх українців день.

Зазначимо, що свою незалежність Україна отримала у 1991 році, але вже другий рік ми відзначаємо її в умовах війни. Щодня українські військові борються за свободу та право на існування суверенної держави та захищають нас від російських окупантів.

Про те, як Україна боролася за свою свободу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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День незалежності України Валерій Залужний