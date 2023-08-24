Залужний привітав українців потужним відео у День Незалежності

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Днем Незалежності, який відзначається 24 серпня. Він заявив, що Україна є вільною країною, де гідність та свобода завжди були ключовими цінностями.

"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми", - написав він у святковий для всіх українців день.

Зазначимо, що свою незалежність Україна отримала у 1991 році, але вже другий рік ми відзначаємо її в умовах війни. Щодня українські військові борються за свободу та право на існування суверенної держави та захищають нас від російських окупантів.