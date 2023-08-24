Залужный поздравил украинцев мощным видео в День Независимости
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. Он заявил, что Украина является свободной страной, где достоинства и свобода всегда были ключевыми ценностями.
Главнокомандующий ВСУ опубликовал в своем Telegram мощное видео.
"Страна непокоренных, непоколебимых, несокрушимых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, об которые разобьются вражеские намерения", - написал он в праздничный для всех украинцев день.
Отметим, что свою независимость Украина обрела в 1991 году, но уже второй год мы отмечаем ее в условиях войны. Каждый день украинские военные борются за свободу и право на существование суверенной державы и защищают нас от российских оккупантов.
О том, как Украина боролась за свою свободу, - читайте в материале РБК-Украина.