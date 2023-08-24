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Залужный поздравил украинцев мощным видео в День Независимости

Четверг 24 августа 2023 09:54
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Залужный поздравил украинцев мощным видео в День Независимости Фото: Валерий Залужный поздравил с Днем Независимости Украины (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. Он заявил, что Украина является свободной страной, где достоинства и свобода всегда были ключевыми ценностями.

Главнокомандующий ВСУ опубликовал в своем Telegram мощное видео.

"Страна непокоренных, непоколебимых, несокрушимых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, об которые разобьются вражеские намерения", - написал он в праздничный для всех украинцев день.

Отметим, что свою независимость Украина обрела в 1991 году, но уже второй год мы отмечаем ее в условиях войны. Каждый день украинские военные борются за свободу и право на существование суверенной державы и защищают нас от российских оккупантов.

О том, как Украина боролась за свою свободу, - читайте в материале РБК-Украина.

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День независимости Украины Валерий Залужный