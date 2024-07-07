Залужний показався на відпочинку та висловився про Україну (фото)

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який невдовзі має почати роботу в ролі посла у Великій Британії, показався на новому фото. На "свіжому" кадрі він позував разом зі своєю дружиною Оленою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook Залужного.
Так, Залужний зробив селфі разом з коханою. Вони позували на тлі краєвидів, в горах.
Ймовірно, він та його дружина відпочивали десь у Карпатах. Подружжя посміхалося на камеру та мало щасливий вигляд.
Де зараз Залужний (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Залужний позував у куртці з логотипом ФК "Динамо-Київ" від New Balance, вартість якого складає приблизно 5 тисяч гривень. А його дружина приміряла чорне худі з капюшоном.
В описі під "свіжим" селфі колишній головнокомандувач дав зрозуміти, що він дійсно відпочивав у нашій країні.
"Україна чарівна", - написав він.
Реакція на допис Залужного (скріншот)
У коментарях фани "засипали" Залужного та його дружину компліментами. Окрім цього, юзери були приємно вражені тим, що його нове фото так швидко збирає "вподобайки".
Користувачі швидко "залайкали" новий допис, а тому нині під ним вже понад 28 тисяч реакцій, понад 100 коментарів та приблизно 400 "репостів". Фани пишуть:
Залужний та його дружина (facebook.com/vzaluzhnyi)
До слова, нещодавно Залужний здивував новим дописом про погані сни.
Окрім цього, раніше колишній головнокомандувач показав, як змінився за роки служби.