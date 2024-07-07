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Залужный показался на отдыхе и высказался об Украине (фото)

Валерий Залужный и его супруга (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который должен начать работу в роли посла в Великобритании, показался на новом фото. На "свежем" кадре он позировал вместе со своей женой Еленой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Facebook Залужного.

Как сейчас выглядит бывший главнокомандующий

Так, Залужный сделал селфи вместе с любимой. Они позировали на фоне пейзажей в горах.

Вероятно, он и его жена отдыхали где-то в Карпатах. Супруги улыбались на камеру и выглядели счастливыми.

Где сейчас Залужный (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Залужный позировал в куртке с логотипом ФК "Динамо-Київ" от New Balance, стоимость которого составляет около 5 тысяч гривен. А его жена примеряла черное худи с капюшоном.

Куртка как у Залужного (скриншот)

Что Залужный сказал об Украине

В описании под "свежим" селфи бывший главнокомандующий дал понять, что он действительно отдыхал в нашей стране.

"Украина очаровательна", - написал он.

Реакция на пост Залужного (скриншот)

В комментариях фаны "засыпали" Залужного и его жену комплиментами. Кроме этого, пользователи были приятно удивлены тем, что его новое фото так быстро собирает реакции.

Пользователи быстро "залайкали" новый пост, а потому сейчас под ним уже более 28 тысяч реакций, более 100 комментариев и примерно 400 "репостов". Фаны пишут:

  • "И придет время и сделает Ваша семья селфи на фоне наших украинских Крымских гор!"
  • "Вы светлые, легкие и весенние. Как приятно смотреть на счастливых людей"
  • "От всего сердца желаю всяческих благополучий! Вы прекрасны и нам здесь Вас очень не хватает".

Залужный и его жена (facebook.com/vzaluzhnyi)

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Валерий Залужный