Залужний показав миле фото з коханою дружиною: всі в захваті

Валерій Залужний замилував фото з дружиною

Так, у своїх соцмережах військовослужбовець показав новий знімок з коханою, на тлі гелікоптеру.

На ньому Валерій трепетно обіймає свою дружину однією рукою за плечі, а Олена пригортається до нього.

При цьому подружжя щиро усміхається.

Валерій Залужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Кадр спричинив "бум" у мережі

Прихильники засипали родину Залужного компліментами і висловили йому вдячність за його службу.

Найкраще подружжя України!

Разом ви сила

Яка гарна пара

Повертайтеся живі і здорові. Ми вас чекаємо

Повага та вдячність вам

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, Валерія Залужного було звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував "бути й надалі разом у команді Української держави".