Залізодефіцитна анемія: як зрозуміти, що організму бракує мікроелементу

Залізо - важливий мінерал, необхідний організму для вироблення червоних кров'яних тілець. За оцінками, до 1,5 мільярда людей у світі мають дефіцит заліза. А дефіцит заліза є найпоширенішою причиною анемії.

Про те, що таке залізодефіцитна анемія та її симптоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке залізодефіцитна анемія

Є декілька видів анемій, серед яких і залізодефіцитна. Залізодефіцитна анемія - це стан, який виникає, коли у крові зменшується кількість еритроцитів або гемоглобіну, який допомагає еритроцитам транспортувати кисень від легенів до решти тіла.

Тож при анемії у крові міститься менше кисню, ніж у нормі, що має негативні наслідки.

При цьому виді анемії, такий стан зумовлений саме дефіцитом заліза, мікроелемента, який входить до складу гемоглобіну - білку всередині еритроцитів.

Проте, залізо потрібно і для нормальної роботи щитоподібної залози, ендокринної системи, м'язів, а також підтримання імунітету, процесу поділу клітин і синтезу ДНК.

Тому при дефіциті заліза, окрім виникнення анемії, порушуються процеси обміну речовин - і страждає організм загалом.

Причини залізодефіцитної анемії

Рівень заліза в організмі може знижуватися з кількох причин. Залізодефіцитна анемія може виникнути при втраті крові через рясні менструації, або недостатню кількість заліза у своєму раціоні.

Ризик розвитку залізодефіцитної анемії мають і ті, хто дотримуються веганської і вегетаріанської дієти, донори крові, спортсмени, жінки, які вигодовують дитину, та вагітні.

Інша причина - нездатність засвоювати залізо належним чином через основні захворювання, такі як запальні захворювання кишківник та целіакія (автоімунна хвороба тонкої кишки).

Симптоми анемії

Симптоматика залізодефіцитної анемії має досить характерні ознаки внаслідок недостатньої кількості кисню в організмі. Проте, існують певні симптоми, які зустрічаються рідше.

До поширених симптомів анемії належать:

втома;

запаморочення;

слабкість;

задишка;

труднощі при фізичних вправах;

дискомфорт у грудях;

головний біль;

блідість шкіри;

прискорене серцебиття;

холодні руки та ноги.

Важливо зазначити, що деякі симптоми залізодефіцитної анемії можуть бути симптомами інших серйозних захворювань.

Втома і слабкість можуть бути симптомами анемії (фото: Freepik)

Зокрема, біль у грудях, задишка та прискорене серцебиття можуть бути ознаками серцевих захворювань. Тож при таких симптомах, найкраще звернутися до лікаря та отримати належний діагноз.

Рідкісні симптоми залізодефіцитної анемії

Хоча наступні симптоми менш поширені, залізодефіцитна анемія також може вражати шкіру, волосся, нервову та імунну системи.

До інших рідкісних симптомів належать:

Розлад харчової поведінки: потяг до нехарчових предметів, таких як лід, глина, крейда та папір.

Глосит: запалення язика, що супроводжується болем і набряком.

Койлоніхія: ламкі та ложкоподібні нігті.

Синдром неспокійних ніг: потреба рухати ногами або ходити, особливо вночі.

Зміни шкіри та волосся: нестача кисню може спричинити ослаблення або ламкість волосся та сухість шкіри.

Депресивний стан: дефіцит заліза може впливати на ваш настрій і викликати депресивний стан.

Симптоми анемії у дітей

Немовлята та діти, як правило, мають більш приховані симптоми дефіциту заліза. Якщо не лікувати залізодефіцитну анемію, вона може призвести до затримки розвитку. Ось деякі ознаки, на які слід звернути увагу у дітей:

дратівливість;

блідість шкіри;

погане харчування;

прискорене дихання;

бажання їсти нехарчові продукти.

Симптоми анемії при вагітності

Симптоми вагітності та залізодефіцитної анемії багато в чому збігаються. У деяких випадках буває важко визначити, чи є втома, задишка, прискорене серцебиття або дивний потяг до їжі наслідком звичайних симптомів вагітності або залізодефіцитної анемії.

Плід, що росте, потребує заліза, а це може призвести до виснаження запасів заліза в організмі майбутньої мами.

Крім того, вагітність може обмежити кількість заліза, отриманого з їжею, через нудоту або харчову алергію під час вагітності.

Профілактика дефіциту заліза

Профілактика анемії передбачає збалансований раціон - однак, це не лише продукти, багаті на залізо, а й продути, багаті на білок і вітамін C (ківі, цитрусові), які сприяють кращому засвоєнню заліза.

Збалансований раціон - профілактика залізодефіцитної анемії (ілюстрація: Freepik)

Краще засвоюється гемове залізо - те, яке міститься в продуктах тваринного походження, зокрема, в курці, качці, печінці і субпродуктах, яловичині, баранині, креветках, консервованих морепродуктах і риби з сімейства лососевих.

В продуктах рослинного походження залізо міститься в картоплі, гарбузовому і соняшниковому насінні, квасолі та сочевиці, шпинаті, пастернаку, куразі, родзинках, мигдалю, вівсянці та томатах.

Крім цього, важливо не вживати надмірно чай, каву, какао та молоко - їхні складники можуть перешкоджати засвоєнню заліза.

До того ж плановий аналіз крові допомагає відстежувати зміни рівня гемоглобіну і вчасно передбачити ймовірність анемії.

Лікування анемії від дефіциту заліза

Попри те, що збалансоване харчування підтримує рівень заліза та зупиняє розвиток легкої стадії анемії, підняти занизький рівень заліза лише за допомогою продуктів неможливо.

Тому при симптомах залізодефіцитної анемії необхідно звернутися до лікаря для призначення лікування, а не починати його самостійно, купуючи дієтичні добавки.