Железодефицитная анемия: как понять, что организму не хватает микроэлемента

Железо - важный минерал, необходимый организму для выработки красных кровяных телец. По оценкам, до 1,5 миллиарда человек в мире имеют дефицит железа. А дефицит железа является самой распространенной причиной анемии.

О том, что такое железодефицитная анемия и ее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое железодефицитная анемия

Есть несколько видов анемий, среди которых и железодефицитная. Железодефицитная анемия - это состояние, которое возникает, когда в крови уменьшается количество эритроцитов или гемоглобина, который помогает эритроцитам транспортировать кислород от легких к остальному телу.

Поэтому при анемии в крови содержится меньшее количество кислорода, чем при норме, что имеет отрицательные последствия.

При этом виде анемии такое состояние обусловлено именно дефицитом железа, микроэлемента, входящего в состав гемоглобина - белка внутри эритроцитов.

Однако железо требуется и для нормальной работы щитовидной железы, эндокринной системы, мышц, а также поддержания иммунитета, процесса деления клеток и синтеза ДНК.

Поэтому при дефиците железа, кроме возникновения анемии, нарушаются процессы обмена веществ и страдает организм в целом.

Причины железодефицитной анемии

Уровень железа в организме может снижаться по нескольким причинам. Железодефицитная анемия может возникнуть при потере крови из-за обильных менструаций или недостаточного количества железа в своем рационе.

Риск развития железодефицитной анемии имеют и те, кто соблюдают веганскую и вегетарианскую диету, доноры крови, спортсмены, кормящие женщины и беременные.

Другая причина - неспособность усваивать железо должным образом из-за основных заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника и целиакия (автоиммунная болезнь тонкой кишки).

Симптомы анемии

Симптоматика железодефицитной анемии имеет характерные признаки вследствие недостаточного количества кислорода в организме. Однако существуют определенные симптомы, которые встречаются реже.

К распространенным симптомам анемии относятся:

усталость;

головокружение;

слабость;

одышка;

трудности при физических упражнениях;

дискомфорт в груди;

головная боль;

бледность кожи;

учащенное сердцебиение;

холодные руки и ноги.

Важно отметить, что некоторые симптомы железодефицитной анемии могут являться симптомами других серьезных заболеваний.

Усталость и слабость могут быть симптомами анемии (фото: Freepik)

В частности, боль в груди, одышка и учащенное сердцебиение могут являться признаками сердечных заболеваний. Поэтому при таких симптомах лучше обратиться к врачу и получить надлежащий диагноз.

Редкие симптомы железодефицитной анемии

Хотя последующие симптомы менее распространены, железодефицитная анемия также может поражать кожу, волосы, нервную и иммунную системы.

К другим редким симптомам относятся:

Расстройство пищевого поведения: тяга к непищевым предметам, таким как лед, глина, мел и бумага.

Глоссит: воспаление языка, сопровождающееся болью и отеком.

Койлонихия: ломкие и ложковидные ногти.

Синдром неспокойных ног: потребность двигать ногами или ходить, особенно ночью.

Изменения кожи и волос: недостаток кислорода может вызвать ослабление или ломкость волос и сухость кожи.

Депрессивное состояние: дефицит железа может влиять на ваше настроение и вызвать депрессивное состояние.

Симптомы анемии у детей

Младенцы и дети обычно имеют более скрытые симптомы дефицита железа. Если не лечить железодефицитную анемию, то она может привести к задержке развития. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание у детей:

раздражительность;

бледность кожи;

плохое питание;

учащенное дыхание;

желание есть непищевые продукты.

Симптомы анемии при беременности

Симптомы беременности и железодефицитной анемии во многом совпадают. В некоторых случаях бывает трудно определить, есть ли усталость, одышка, учащенное сердцебиение или странное влечение к еде следствием обычных симптомов беременности или железодефицитной анемии.

Растущий плод нуждается в железе, а это может привести к истощению запасов железа в организме будущей мамы.

Кроме того, беременность может ограничить количество железа, получаемого с пищей, из-за тошноты или пищевой аллергии во время беременности.

Профилактика дефицита железа

Профилактика анемии предполагает сбалансированный рацион - однако, это не только продукты, богатые железом, но и продуты, богатые белком и витамином C (киви, цитрусовые), которые способствуют лучшему усвоению железа.

Сбалансированный рацион - профилактика железодефицитной анемии (иллюстрация: Freepik)

Лучше усваивается гемовое железо - то, которое содержится в продуктах животного происхождения, в частности, в курице, утке, печени и субпродуктах, говядине, баранине, креветках, консервированных морепродуктах и рыбе из семейства лососевых.

В продуктах растительного происхождения железо содержится в картофеле, тыквенных и подсолнечных семенах, фасоли и чечевице, шпинате, пастернаке, кураге, изюме, миндале, овсянке и томатах.

Кроме этого, важно не употреблять чрезмерно чай, кофе, какао и молоко - их составляющие могут препятствовать усвоению железа.

К тому же плановый анализ крови помогает отслеживать изменения уровня гемоглобина и предугадать вероятность анемии.

Лечение анемии от дефицита железа

Несмотря на то, что сбалансированное питание поддерживает уровень железа и останавливает развитие легкой стадии анемии, поднять низкий уровень железа только с помощью продуктов невозможно.

Поэтому при симптомах железодефицитной анемии необходимо обратиться к врачу для назначения лечения, а не начинать его самостоятельно, покупая диетические добавки.