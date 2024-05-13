Підтримує зір і запобігає лущенню шкіри: для чого потрібен вітамін A
Попри те, що найбільш відомими вітамінами є вітаміни C, D, і вітаміни групи B, вітамін А так само необхідний організму для здорового функціонування. Водночас не лише його дефіцит, а й надлишок може провокувати певні захворювання.
Про те, для чого потрібен вітамін A, а також про шкоду від нього, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: МОЗ, БДМУ, National Institute of Health, Healthline, Web MD.
Для чого потрібен вітамін A
Вітамін А - важлива поживна речовина, яку організм не виробляє. За хімічною будовою групу вітаміну А поділяють на: ретинол (вітамін A1), ретиналь (альдегід вітаміну A1), ретиноєву кислоту, дегідроретинол (вітамін А2), і каротиноїди, серед яких виділяють β-каротин.
Вітамін А відіграє важливу роль для здоров'я в декількох аспектах, зокрема:
- Здоров'я очей: достатня кількість вітаміну А допомагає підтримувати здоров'я сітківки очей і запобігати віковій дегенерації жовтої плями.
- Здоров'я імунної системи: вітамін А відіграє бере участь у виробленні та функціонуванні білих кров'яних тілець, які допомагають захоплювати і виводити бактерії та інші патогени з кровотоку.
- Репродуктивне здоров'я: вітамін А знижує ризик безпліддя і допомагає запобігти вродженим дефектам, адже бере участь у рості та розвитку багатьох основних органів і структур майбутньої дитини.
- Здоров'я шкіри: вітамін А допомагає підтримувати здоров'я шкіри, запобігаючи сухості та свербінню.
- Здоровий ріст кісток: вітамін А також підтримує міцність кісток, запобігаючи легким переломам.
Де знаходиться вітамін A
Існує два основних типи вітаміну А:
- Преформований вітамін А: надходить з продуктів тваринного походження, таких як печінка, яйця, риба та молочні продукти, вже є у формі, яку організм може перетравити і засвоїти.
- Провітамін А: надходить з рослинних джерел, таких як морква, помідори, канталупа, солодка картопля та листова зелень - організм перетворює провітамін на корисні форми вітаміну А.
Хоча обидва види вітаміну А доступні у вигляді добавок, але дослідження показують, що організм найкраще засвоює його з їжею.
Тож вживання продуктів, багатих на вітамін А, важливе для підтримки репродуктивного здоров'я, зору та імунної системи.
Крім цього, Американська асоціація серця рекомендує отримувати антиоксиданти, в тому числі бета-каротин, з добре збалансованої дієти з високим вмістом фруктів, овочів і цільного зерна, а не з харчових добавок.
До чого призводить дефіцит вітаміну A
Найпоширенішою ознакою дефіциту вітаміну А є захворювання очей, яке називається ксерофтальмія. Ксерофтальмія - це нездатність бачити при слабкому освітленні, і якщо її не лікувати, вона може призвести до сліпоти.
Тривалий дефіцит вітаміну А також може призвести до підвищеного ризику респіраторних захворювань (наприклад, пневмонії) та інфекцій (наприклад, кору та діареї).
Дефіцит вітаміну А також може спричинити анемію (стан, при якому червоні кров'яні тільця не постачають достатньо кисню в організм). У важких випадках нестача вітаміну А може призвести й до летального випадку.
Добова норма вітаміну А відрізняється залежно від віку і фізіологічних особливостей, зокрема:
- жінки: 700 мкг (від 14 років);
- під час вагітності: підлітки до 18 років включно - 750 мкг, від 19 років - 770 мкг;
- під час грудного вигодовування: підлітки до 18 років включно - 1200 мкг, від 19 років - 1300 мкг;
- чоловіки: 900 мкг (від 14 років);
- діти: 1-3 роки - 300 мкг, 4-8 років - 400 мкг, 9-13 років - 600 мкг;
- немовлята: 0-6 місяців - 400 мкг, 7-12 місяців - 500 мкг.
До чого призводить надлишок вітаміну A
Вітамін А - це жиророзчинний вітамін, який зберігається в організмі. Це означає, що надмірне споживання готового вітаміну А з їжею або харчовими добавками може призвести до токсичного рівня і гіпервітамінозу.
Симптомами хронічного та гострого гіпервітаміноз А є наступні ознаки:
- втрата апетиту і сил, сонливість;
- порушення зору (двоїння в очах)
- сильний головний біль;
- підвищення температури;
- блювання;
- біль в суглобах та м’язах;
- сухість шкіри і поява пігментних плям;
- збільшення розмірів селезінки та печінки;
- жовтяниця;
- зміна результатів аналізу крові.
У тяжких випадках виникають судоми, гідроцефалія та серцева слабкість.
Хоча це може бути спричинено надмірним споживанням вітаміну з їжею, це трапляється рідко порівняно з надмірним споживанням харчових добавок та ліків.
Крім того, вживання великої кількості провітаміну А в рослинній формі не несе таких ризиків, оскільки його перетворення в активну форму в організмі регулюється.
В жодному разу не варто ставити діагноз - авітаміноз чи гіпервітаміноз - як і приймати добавки, самостійно. У разі виникнення проблем зі здоров'ям слід звернутися до лікаря для подальшого обстеження.
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