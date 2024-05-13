Підтримує зір і запобігає лущенню шкіри: для чого потрібен вітамін A

Попри те, що найбільш відомими вітамінами є вітаміни C, D, і вітаміни групи B, вітамін А так само необхідний організму для здорового функціонування. Водночас не лише його дефіцит, а й надлишок може провокувати певні захворювання.

Про те, для чого потрібен вітамін A, а також про шкоду від нього, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Для чого потрібен вітамін A

Вітамін А - важлива поживна речовина, яку організм не виробляє. За хімічною будовою групу вітаміну А поділяють на: ретинол (вітамін A1), ретиналь (альдегід вітаміну A1), ретиноєву кислоту, дегідроретинол (вітамін А2), і каротиноїди, серед яких виділяють β-каротин.

Вітамін А відіграє важливу роль для здоров'я в декількох аспектах, зокрема:

Здоров'я очей: достатня кількість вітаміну А допомагає підтримувати здоров'я сітківки очей і запобігати віковій дегенерації жовтої плями.

достатня кількість вітаміну А допомагає підтримувати здоров'я сітківки очей і запобігати віковій дегенерації жовтої плями. Здоров'я імунної системи: вітамін А відіграє бере участь у виробленні та функціонуванні білих кров'яних тілець, які допомагають захоплювати і виводити бактерії та інші патогени з кровотоку.

вітамін А відіграє бере участь у виробленні та функціонуванні білих кров'яних тілець, які допомагають захоплювати і виводити бактерії та інші патогени з кровотоку. Репродуктивне здоров'я: вітамін А знижує ризик безпліддя і допомагає запобігти вродженим дефектам, адже бере участь у рості та розвитку багатьох основних органів і структур майбутньої дитини.

вітамін А знижує ризик безпліддя і допомагає запобігти вродженим дефектам, адже бере участь у рості та розвитку багатьох основних органів і структур майбутньої дитини. Здоров'я шкіри: вітамін А допомагає підтримувати здоров'я шкіри, запобігаючи сухості та свербінню.

вітамін А допомагає підтримувати здоров'я шкіри, запобігаючи сухості та свербінню. Здоровий ріст кісток: вітамін А також підтримує міцність кісток, запобігаючи легким переломам.

Де знаходиться вітамін A

Існує два основних типи вітаміну А:

Преформований вітамін А: надходить з продуктів тваринного походження, таких як печінка, яйця, риба та молочні продукти, вже є у формі, яку організм може перетравити і засвоїти.

надходить з продуктів тваринного походження, таких як печінка, яйця, риба та молочні продукти, вже є у формі, яку організм може перетравити і засвоїти. Провітамін А: надходить з рослинних джерел, таких як морква, помідори, канталупа, солодка картопля та листова зелень - організм перетворює провітамін на корисні форми вітаміну А.

Хоча обидва види вітаміну А доступні у вигляді добавок, але дослідження показують, що організм найкраще засвоює його з їжею.

Тож вживання продуктів, багатих на вітамін А, важливе для підтримки репродуктивного здоров'я, зору та імунної системи.

Крім цього, Американська асоціація серця рекомендує отримувати антиоксиданти, в тому числі бета-каротин, з добре збалансованої дієти з високим вмістом фруктів, овочів і цільного зерна, а не з харчових добавок.

До чого призводить дефіцит вітаміну A

Найпоширенішою ознакою дефіциту вітаміну А є захворювання очей, яке називається ксерофтальмія. Ксерофтальмія - це нездатність бачити при слабкому освітленні, і якщо її не лікувати, вона може призвести до сліпоти.

Тривалий дефіцит вітаміну А також може призвести до підвищеного ризику респіраторних захворювань (наприклад, пневмонії) та інфекцій (наприклад, кору та діареї).

Дефіцит вітаміну А також може спричинити анемію (стан, при якому червоні кров'яні тільця не постачають достатньо кисню в організм). У важких випадках нестача вітаміну А може призвести й до летального випадку.

Добова норма вітаміну А відрізняється залежно від віку і фізіологічних особливостей, зокрема:

жінки: 700 мкг (від 14 років);

700 мкг (від 14 років); під час вагітності: підлітки до 18 років включно - 750 мкг, від 19 років - 770 мкг;

підлітки до 18 років включно - 750 мкг, від 19 років - 770 мкг; під час грудного вигодовування: підлітки до 18 років включно - 1200 мкг, від 19 років - 1300 мкг;

підлітки до 18 років включно - 1200 мкг, від 19 років - 1300 мкг; чоловіки: 900 мкг (від 14 років);

900 мкг (від 14 років); діти: 1-3 роки - 300 мкг, 4-8 років - 400 мкг, 9-13 років - 600 мкг;

1-3 роки - 300 мкг, 4-8 років - 400 мкг, 9-13 років - 600 мкг; немовлята: 0-6 місяців - 400 мкг, 7-12 місяців - 500 мкг.

До чого призводить надлишок вітаміну A

Вітамін А - це жиророзчинний вітамін, який зберігається в організмі. Це означає, що надмірне споживання готового вітаміну А з їжею або харчовими добавками може призвести до токсичного рівня і гіпервітамінозу.

Симптомами хронічного та гострого гіпервітаміноз А є наступні ознаки:

втрата апетиту і сил, сонливість;

порушення зору (двоїння в очах)

сильний головний біль;

підвищення температури;

блювання;

біль в суглобах та м’язах;

сухість шкіри і поява пігментних плям;

збільшення розмірів селезінки та печінки;

жовтяниця;

зміна результатів аналізу крові.

У тяжких випадках виникають судоми, гідроцефалія та серцева слабкість.

Хоча це може бути спричинено надмірним споживанням вітаміну з їжею, це трапляється рідко порівняно з надмірним споживанням харчових добавок та ліків.

Крім того, вживання великої кількості провітаміну А в рослинній формі не несе таких ризиків, оскільки його перетворення в активну форму в організмі регулюється.

В жодному разу не варто ставити діагноз - авітаміноз чи гіпервітаміноз - як і приймати добавки, самостійно. У разі виникнення проблем зі здоров'ям слід звернутися до лікаря для подальшого обстеження.