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"Залишити чи дати спокій". Що не так з тими фразами та як почистити лексикон від русизмів

Середа 19 червня 2024 09:20
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"Залишити чи дати спокій". Що не так з тими фразами та як почистити лексикон від русизмів Мовознавець пояснив, які фрази є русизмами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Увесь світ вас дістав і все, що ви хочете, щоб вас "залишили в спокої". Але коли кажуть "залиште мене в спокої" - це вважається мовною помилкою. І українською таке прохання має звучати інакше.

Що не так з цією фразою та як сказати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на мовознавця Олександра Авраменко у YouTube.

За словами фахівця, фраза "залиште мене в спокої" - це помилкове мовне кліше і калька з російської.

"Це помилкове мовне кліше. Річ у тім що це калька з російської "оставлять кого-либо в покое". Є цьому виразу правильний відповідник. Українською правильно казати "дайте мені спокій", - пояснив мовознавець.

Він також додав, що слово "залишити" використовується зовсім в інших виразах та реченнях. Наприклад, залишити щось у спадок.

"А залишати можна щось у спадок, а не залишити можна каменю на камені або ж мокрого місця. Це теж стійкі сполуки слів", - зазначив Олександр Авраменко.

Він також порадив дбати про чистоту української мови та радить викидати поступово зі свого лексикону непотрібні фрази та русизми.

"Дуже важко викреслити з лексикону слова, якщо роками їх вживати. Особливо, якщо це стосується суржику. Часто вживане слово "оточуючий", наприклад, "оточуюче середовище" або "оточуючі люди", є штучним утворенням у нашій мові. В арсеналі української мови є кілька милозвучних варіантів, якими можна замінити вислів "оточуюче середовище". Це довкілля, навколишнє середовище, довколишній світ", - підкреслив філолог.

Раніше ми писали про те, чому українською не можна називати "Лєна" або "Свєта".

А ще пояснювали, як правильно називати українською посуд для кави або чаю - філіжанка, чашка або горнятко.

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