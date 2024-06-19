"Залишити чи дати спокій". Что не так с этими фразами и как почистить лексикон от русизмов
Весь мир вас достал и все, что вы хотите, чтобы вас "залишили в спокої". Но когда говорят "залиште мене в спокої" - это считается языковой ошибкой. И на украинском такая просьба должна звучать иначе.
Что не так с этой фразой и как сказать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на языковеда Александра Авраменко в YouTube.
По словам специалиста, фраза "залиште мене в спокої" - это ошибочное языковое клише и калька из русского.
"Это ошибочное языковое клише. Дело в том что это калька из русского "оставлять кого-нибудь в покое". Есть этому выражению правильное соответствие. На украинском правильно говорить "дати мені спокій", - пояснил языковед.
Он также добавил, что слово "залишити" используется совсем в других выражениях и предложениях. К примеру, оставить что-то в наследство.
"А оставлять можно что-то по наследству, а не оставить можно камня на камне или мокрого места. Это тоже устойчивые соединения слов", - отметил Александр Авраменко.
Он также посоветовал заботиться о чистоте украинского языка и рекомендует выбрасывать из своего лексикона постепенно ненужные фразы и русизмы.
"Очень трудно вычеркнуть из лексикона слова, если годами их употреблять. Особенно, если это касается суржика. Часто употребляемое слово "оточуючий", например, "оточуюче середовище" или "оточуючі люди", является искусственным образованием в нашем языке. В арсенале украинского языка есть несколько благозвучных вариантов, которыми можно заменить выражение "оточуюче середовище". Это "довкілля, навколишнє середовище, довколишній світ", - подчеркнул филолог.
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