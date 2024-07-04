Залишить патьоки і плями: 6 речей, які ніколи не слід мити з милом

Дзеркала

Використання води з милом для чищення дзеркал може залишити видимі патьоки, особливо якщо у вас жорстка вода. Залежно від поверхні, видалити ці залишки може бути неймовірно складно.

Тож щоразу, коли ви чистите блискучі предмети, обирайте спеціально розроблені засоби замість мила.

Вікна

Миття вікон - чи будь-чого зі скла - за допомогою мила може призвести до утворення своєрідної плівки. Рівень магнію та кальцію у воді впливає на те, наскільки помітною вона буде

Єдиний спосіб видалити її - протерти вікно з оцтом, щоб розчинити плівку. Для того, щоб уникнути клопоту, обирайте мийний засіб, спеціально розроблений для вікон.

Шкіряна та замшева оббивка

Шкіру та замшу може бути досить складно чистити. Використання мила для цих матеріалів може висушити їх, що призведе до незворотних пошкоджень.

Попри те, що іноді можна точково обробити шкіру та замшу які можна прати, водою з м'яким мийним засобом, деякі вироби зі шкіри та замші можна чистити лише у хімчистці.

До того ж ніколи не тріть матеріал, оскільки це може ускладнити видалення плям - призвівши до поширення бруду і псування поверхні.

Чавунний посуд

Чавунні каструлі та пательні є одними з найміцніших, але мило може завдати їм шкоди - воно може спричинити іржавіння чавунного посуду.

Крім цього, мило також може видалити тоненький шар олії, який допомагає створити гладку поверхню для приготування їжі. Замість мила, щоб видалити шматочки їжі, що прилипли, радять використовувати суміш солі та олії.

Кавоварки

Використання мила в кавоварці може призвести не лише до того, що у напої з'являться небажані бульбашки, а й кава стане пінистою, з присмаком мила.

Коли ви хочете очистити кавоварку, рекомендують зробити розчин з води та білого оцту. Білий оцет допоможе розчинити будь-які мінеральні відкладення в кавомашині, не залишаючи мильного присмаку.

Поверхні, які потребують дезінфекції

Поверхні, з якими часто контактують, наприклад, дверні ручки, стільниці, крани та вимикачі, слід регулярно дезінфікувати, щоб запобігти поширенню бактерій.

Хоча мило ефективно видаляє бруд і жир, більшість мильних засобів не здатні дезінфікувати матеріал.

Тому для цієї мети найкраще обирати окремий дезінфекційний або санітарний засіб для знищення мікробів.