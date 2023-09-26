Залишилось лише кілька днів: які купюри та монети не прийматимуть з 1 жовтня
В Україні з 1 жовтня з обігу вийдуть деякі монети та паперові купюри. З обігу їх вилучатимуть і користуватимуться ними при розрахунку вже не можна. Варто перевірити свої нагромадження будинку, щоб встигнути здати гроші до банку.
Які купюри та монети перестануть використовуватися з 1 жовтня, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Національний банк України.
Які гроші виведуть з обігу
Як повідомляють у Нацбанку, з 1 жовтня 2023 року українці перестануть користуватися дрібними монетами: 1, 2, 5 та 25 копійок.
Також з обігу вийдуть паперові купюри. Це стосується банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень - які були випущені до 2003 року чи раніше.
Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня (фото: Нацбанк)
Що робити з грошима, які виходять з обігу
Такі купюри та монети можна віднести до найближчого відділення банку та обміняти на нові. Зробити це можна до 30 вересня 2023 року. З 1 жовтня банки обмін здійснювати вже не будуть.
Для обміну слід звертатися:
національний банк України
- У Києві: Контрактова пл., 2А
- У Дніпрі: вул. Воскресенська, 13
- У Львові: вул. Коперника, 4
- В Одесі: вул. Рішельєвська, 8
- У Харкові: Театральна пл., 1
- У Хмельницькому: вул. Володимирська, 91
Також обмін здійснюватимуть в уповноважених банках - АТ Ощадбанк, АТ КБ ПриватБанк, АТ Райффайзен Банк, АТ ПУМБ.
Актуальну інформацію про те, в яких саме відділеннях та філіях здійснюватимуть обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.
Важлива інформація! Обміняти монети та паперові купюри на інші монети та банкноти всіх номіналів, які є в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, українці можуть без стягнення плати за проведення обміну.
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