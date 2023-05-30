Залишилось 2 дні на подачу документів: що треба встигнути зробити батькам майбутніх першачків

31 травня завершується прийом документів для зарахування дітей у перший клас. Батьки, які ще не встигли подати заяву, можуть це зробити онлайн.

Про те, як відбувається зарахування у школу та що треба знати батькам майбутніх учнів, читайте у матеріалі нижче.

Які документи потрібні для зарахування

Діти мають право навчатися у школі, яка є найближчою до місця їхнього проживання. Але якщо в інших навчальних закладах є вільні місця, то батьки можуть подавати документи на прийому туди.

Заяву для зарахування дитини до 1 класу треба подати до 31 травня. Це можна зробити онлайн або особисто.

Батьки при собі повинні також мати свій паспорт і копію свідоцтва про народження дитини, а ще оригінал або копію медичної довідки.

Батьки, які разом із дітьми перебувають за кордоном, можуть подати онлайн-заяву на зарахування у школу і потім навчатись дистанційно.

Хто має право на першочергове зарахування

Для зарахування дітей у перший клас у пріоритеті наступні категорії:

діти, які проживають на території обслуговування школи;

діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей-учнів цієї школи;

діти працівників школи.

Першочергове зарахування відбувається 31 травня - 1 червня.

Якщо кількість заяв у конкретну школу не перевищує передбачену кількість місць у перших класах, то вже 1 червня видають наказ про зарахування усіх дітей.

До 15 червня зараховують дітей, які подали заяви, але вони не проживають на території обслуговування цієї школи. Їх вибирають методом жеребкування.

Протягом двох днів із моменту зарахування школа має оприлюднити на своєму сайті чи інформаційному стенді список дітей, яких зарахували до закладу, а також інформацію про проведення жеребкування, якщо заяв надійшло більше, ніж у класах передбачено місць.

Жеребкування відбуватиметься 5-10 червня. Його проводять за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою з прозорого матеріалу. Під час процесу можуть бути присутні батьки, журналісти та громадські активісти.

Зазначимо, що присутність дитини під час подачі документів чи жеребкування не обов'язкова.